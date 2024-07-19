У вересні відбудеться спецсесія ЄВІ-2024

Для вступників в магістратуру та аспірантуру у вересні організують спеціальну сесію єдиного вступного іспиту. Міносвіти України вже погодило відповідний наказ.

Участь у спеціальній сесії ЄВІ зможуть взяти ті вступники, які не реєструвались для участі в основній або додатковій сесії. А також ті, хто зареєструвався, але не зміг взяти в них участь.

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Коли буде спецсесія ЄВІ-2024

Також учасниками спецсесії можуть стати вступники, які бажають повторно скласти іспит.

Участь у спеціальній сесії буде платною.

Вартість участі в спецсесії ЄВІ оголосять до 8 серпня.

Реєстрація для участі в спецсесії ЄВІ триватиме тиждень – з 12 до 19 серпня. Її здійснюватимуть приймальні комісії вишів.

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Тестування відбудеться з 12 до 14 вересня.

Зауважимо, що цьогорічні вступники в магістратуру отримали результати ЄФВВ.

Раніше ми інформували про те, що учасники основних сесій ЄВІ отримали результати тестування. Про це читайте за посиланням.