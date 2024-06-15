Не "болійте за наших": як правильно українською розповісти про матчі та атмосферу Євро-2024

У Німеччині 14 червня стартував чемпіонат Європи-2024 з футболу. Підопічні Сергія Реброва також пробилися до фінальної частини турніру, тож українські прихильники гри мільйонів уболіватимуть за своїх.

Так, аби не зіпсувати розповідь про тактично грамотну гру "синьо-жовтних", варто описати їхні шедевральні паси, пам'ятні голи та здобуті перемоги красивою українською. І Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе це зробити.

Читайте Національний скарб: як правильно розповісти про свою вишиванку українською

Як правильно українською розповісти про Євро-2024

Вже 17 червня у першому матчі нашої головної команди країни проти Румунії Зінченко і компанія здобудуть, сподіваємось, першу свою на цьому турнірі перемогу. Тож у сімдесят п'ятій добірці підкажемо вам, які суржикові слова не варто використовувати під час опису футбольних перипетій.

на рахунок – про, щодо;

ігрок – гравець ;

; іграти – грати;

Для початку пам'ятайте, що ви спілкуєтеся зі своїми друзями про конкретний матч, а не на рахунок матчу. Рахунок у грі ви зможете побачити на табло, коли уболіватимете, аби ваша збірна здобула перемогу у матчі.

побєда – перемога;

отримати перемогу – здобути перемогу;

боліти – уболівати;

І не забувайте, що перемогу здобувають, а ви палко уболіваєте.

Також правильно називайте позиції гравців на полі.

защитник – захисник;

нападаючий – нападник;

вратарь – воротар;

При цьому сподіватимемось, що ніхто із гравців збірної України не отримає від судді червону картку, а голи команди-суперника у ворота підопічних Реброва рефері не зарахує.

перерив – перерва;

получити – отримати;

красна – червона;

защитати – зарахувати;

Також не повторюйте поширену мовну помилку: наші гравці влучно б'ють не по воротам, а по воротах команди-суперника.

по воротам – по воротах;

Українській мові закінчення -ам не властиві. Їх помилково вживають під впливом російської мови у місцевому відмінку множини іменників. Українська граматика вимагає у таких випадках ставити закінчення -ах, -ях.

І, звичайно, чекаємо на не один шедевральний гол від нашого нападника (до речі, найкращого бомбардира іспанської Ла Ліги сезону 2023/2024) Артема Довбика та його партнерів по команді.

знаходитися – перебувати;

Якщо ви після другого матчу вирішили зазирнути у турнірну таблицю, то пам'ятайте, що "синьо-жовті" перебувають, а не знаходяться на першій позиції (вони ж не губилися).