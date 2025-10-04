В Україні оголосили результати Global Teacher Prize Ukraine. У номінації "Вибір українців" переміг Юрій Пахомов.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Global Teacher Prize Ukraine.

Що відомо про Юрія Пахомова, якого українці обрали найкращим вчителем?

Пахомов – 50-й вчитель у педагогічній династії. Але він дуже довго не хотів працювати з дітьми, кілька разів ішов зі школи, та кожного разу вертався.

Певний час Пахомов сприймав учителювання швидше як хобі, тож працював ще й барменом у нічному клубі. Зміну закінчував рано-вранці, а кілька годин потому ішов у клас.



Юрій Пахомов на уроці / Фото Суспільне

А на премію він подавався 5 разів. Цікаво, що свою участь у конкурсах і написання підручника Пахомов пояснив так: учні кидають виклик, тож треба подавати приклад.

Другий рік поспіль українці самі обирають вчителя, чия історія та підходи найбільше припадають їм до душі. "Вибір українців" – це не просто відзнака, це довіра тисяч людей до тих, хто щодня змінює життя дітей. Цьогоріч участь в опитуванні на платформі "Дія.Освіта" взяли участь понад 10 тисяч українців, і 2263 – більш ніж п'ята частина з них – віддали серце одному вчителю,

– написали на сторінці Global Teacher Prize Ukraine.

Там зауважили, що уроки Юрія – не про сухі формули. Діти проводять AR-досліди, займаються інтерактивними проєктами та беруть участь в ініціативах, які збирають сотні тисяч гривень на підтримку ЗСУ.



Олена Зеленська вручила нагороду Юрію Пахомову / Фото зі сторінки Global Teacher Prize Ukraine

Пан Юрій викладає хімію в ліцеї №24 Івано-Франківської міської ради. Він лауреат всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2025", на якому посів друге місце, закінчив аспірантуру. Педагогічний стаж Пахомова – 14 років.

Журналісти Суспільного, які побували в класі пана Юрія, побачили хом'яка Персика та равлика Гадолінія. Улюбленці мають відволікти дітей від телефонів.

А ще вони навели приклад підтримки учениці з боку вчителя. Юрій пообіцяв пофарбувати своє волосся, якщо та вступить в університет.

Дивіться інтерв'ю з Юрієм Пахомовим

Як учитель і співавтор підручників з хімії віддає перевагу кейсам та проєктам, а шкільні завдання спрямовує на конкретну допомогу в житті громади. Скажімо, урок про іони хлору обертається аналізом сумішей, якими посипають дороги взимку, тож учні з'ясовують, як сіль впливає на довкілля. А декому вдається домогтися заборони в селі чи районі небезпечної практики,

– писала про вчителя "Освіторія".

Інші питання, які розбирають на уроках, – чому не можна викидати батарейки, як розрахувати правильну пропорцію для маринаду чи чому тісто росте тільки у теплі.

І навіть роблять бражку – щоб зрозуміти, що таке спирт, як він впливає на людину і, власне, чому алкоголь це зло.

Педагог активно працює з учителями, проводить тренінги. Юрій Пахомов написав підручники з хімії для 7 і 8 класів, також є співавтором навчально-методичного посібника "Пізнаємо рідний край".

Хіміка свого часу надихала бабуся. Юрій вважає, що слід бути не нижче і не вище дитини, а поруч із нею. "Він відверто говорить про власну дислексію (тобто проблеми з читанням, – 24 Канал) й показує дітям, що труднощі не обмежують можливостей", – так писали про нього на сторінці конкурсу.

