"Треба посилювати": мовний омбудсмен прокоментував заборону російської у Могилянці

Києво-Могилянська академія зробила досить потужний зачин, заборонивши російську мову у своїх стінах. При цьому інші університети України мали б взяти з неї приклад.

На цьому наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі одного з українських телеканалів. І наголосив, що підтримує рішення вишу.

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"Києво-Могилянка була і є форпостом високої науки"

Кремінь наголосив, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. При цьому нагадав, що відповідно до мовного закону, "мова освітнього процесу – державна".

Також мовний омбудсмен зауважив, що така ініціатива збіглася з тим, що один з українських емігрантів заповів Могилянці один мільйон доларів.

"Наскільки мені відомо, одне з його побажань – щоб у Києво-Могилянській академії, яка була і є форпостом високої науки, продовжували тримати курс як на утвердження української мови та культури, так і нашої національної ідентичності,

– наголосив уповноважений.

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Кремінь також розповів, що статистика 2022 року демонструє зростання інтересу до опанування української мови.

Українською філологією цікавляться у світі. Наші студії популярні і в Канаді, і в США, і в Європі. Це той вектор, який нам посилювати і належно забезпечити,

– наголосив мовний омбудсмен.

При цьому Кремінь звернувся до Міносвіти, Спілки ректорів закладів вищої освіти, аби вони забезпечили належне виконання дотримання мовного закону у вишах. Адже в окремих ЗВО є порушення.

В умовах російсько-української війни питання захисту мови та її утвердження – серед пріоритетних. Тож сфера освіти має бути прикладом в питаннях захисту національних інтересів,

– наголосив Тарас Кремінь.

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