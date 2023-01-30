"Треба посилювати": мовний омбудсмен прокоментував заборону російської у Могилянці
Джерело:Тарас Кремінь
Києво-Могилянська академія зробила досить потужний зачин, заборонивши російську мову у своїх стінах. При цьому інші університети України мали б взяти з неї приклад.
На цьому наголосив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі одного з українських телеканалів. І наголосив, що підтримує рішення вишу.
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"Києво-Могилянка була і є форпостом високої науки"
Кремінь наголосив, що в кожному університеті мають бути створені найкращі можливості для виховання справді патріотичних, вольових, освічених громадян України. При цьому нагадав, що відповідно до мовного закону, "мова освітнього процесу – державна".
Також мовний омбудсмен зауважив, що така ініціатива збіглася з тим, що один з українських емігрантів заповів Могилянці один мільйон доларів.
"Наскільки мені відомо, одне з його побажань – щоб у Києво-Могилянській академії, яка була і є форпостом високої науки, продовжували тримати курс як на утвердження української мови та культури, так і нашої національної ідентичності,
– наголосив уповноважений.
Українська мова стає все популярнішою у світі
Кремінь також розповів, що статистика 2022 року демонструє зростання інтересу до опанування української мови.
Українською філологією цікавляться у світі. Наші студії популярні і в Канаді, і в США, і в Європі. Це той вектор, який нам посилювати і належно забезпечити,
– наголосив мовний омбудсмен.
При цьому Кремінь звернувся до Міносвіти, Спілки ректорів закладів вищої освіти, аби вони забезпечили належне виконання дотримання мовного закону у вишах. Адже в окремих ЗВО є порушення.
В умовах російсько-української війни питання захисту мови та її утвердження – серед пріоритетних. Тож сфера освіти має бути прикладом в питаннях захисту національних інтересів,
– наголосив Тарас Кремінь.
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У Києво-Могилянці заборонили російську: що відомо
- У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили спілкуватися російською мовою.
- Відтепер у виші, окрім викладання, російською мовою не можна розмовляти навіть між собою.
- Правило стосується усіх: викладачів, студентів, адміністрації. Його ухвалили під час 40 сесії Академічної конференції університету і прописали у нових Правилах внутрішнього розпорядку вишу.
- Президент "Києво-Могилянської академії" Сергій Квіт при цьому заявив, що за вживання російської все ж не каратимуть. До того ж ніхто не відстежуватиме, якою мовою спілкуються викладачі зі студентами.
- Квіт також пояснив, що суть не в покаранні. Це рішення має сформувати внутрішню думку, що "Могилянка" повинна бути повністю україномовним університетом.
- Чимало українців погоджуються із рішенням заборонити російську мову у стінах Києво-Могилянки.
- Все ж не обійшлось і без ложки дьогтю. Про свої права "ущемльонних" нагадали противники такого рішення. Вони вважають, що "це ганьба і порушення прав та свобод особистості".