"Це наша лінія оборони": чи мають українські виші заборонити російську мову

Українські виші мають брати приклад із Києво-Могилянської академії. Відтак заборонити у своїх стінах російську мову.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. При цьому наголосив, що всіляко підтримує утвердження української мови.

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Чи мають українські виші заборонити російську мову

Кремінь наголосив, що Закон про вищу освіту передбачає автономізацію вищих навчальних закладів. Тож виші мали давно ухвалити для себе аналогічні рішення.

Українська молодь братиме активну участь у відбудові України. А мова – це наш кордон, наша лінія оборони,

– наголосив Кремінь.

І додав, що настав час збільшити статус і присутність української мови в наших університетах. Це важливо для майбутнього. Тож уповноважений сподівається, що ініціативу про заборону російської мови в українських вишах підтримає Рада ректорів найближчими днями.

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Кремінь також розповів, що два тижні тому Харківський університет імені Василя Каразіна запровадив посаду Уповноваженої із захисту державної мови на громадських засадах. Тепер за дотриманням мовного законодавства у виші стежитиме завідувач кафедри.

Адже справді були зауваження і порушення (у виші, – ред.). Зокрема, доценти під час проведення занять використовували недержавну мову та використовували російськомовну літературу,

– уточнив мовний омбудсмен.

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