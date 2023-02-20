Квіт розповів, як Міносвіти відреагувало на заборону російської у Могилянці
Джерело:Укрінформ
У Міністерстві освіти і науки України не відреагували на рішення Києво-Могилянської академії щодо заборони у своїх стінах російської мови. При цьому важливо, що виш має університетську автономію.
Про це заявив президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Також він розповів про реакцію студентів та викладачів на таке рішення.
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Як відреагувала спільнота на рішення Могилянки
Квіт розповів, що серед колективу рішення ухвалили одностайно. Хоча і обговорювали питання використання російської мови з академічною метою. Зокрема те, коли треба вивчати російську економіку, політику, медіа.
Ми також можемо використовувати російськомовні історичні джерела, або якісь інші унікальні тексти з різних галузей знань,
– уточнив президент вишу.
Квіт при цьому розповів, що представники студентства також брали участь у голосуванні щодо використання російської мови. Вони поставились до такої позиції спокійно та з розумінням.
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У Києво-Могилянці заборонили російську: що відомо
- У Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили спілкуватися російською мовою.
- Відтепер у виші, окрім викладання, російською мовою не можна розмовляти навіть між собою.
- Правило стосується усіх: викладачів, студентів, адміністрації. Його ухвалили під час 40 сесії Академічної конференції університету і прописали у нових Правилах внутрішнього розпорядку вишу.
- Президент "Києво-Могилянської академії" Сергій Квіт при цьому заявив, що за вживання російської все ж не каратимуть. До того ж ніхто не відстежуватиме, якою мовою спілкуються викладачі зі студентами.
- Квіт також пояснив, що суть не в покаранні. Це рішення має сформувати внутрішню думку, що "Могилянка" повинна бути повністю україномовним університетом.
- Чимало українців погоджуються із рішенням заборонити російську мову у стінах Києво-Могилянки.
- Все ж не обійшлось і без ложки дьогтю. Про свої права "ущемльонних" нагадали противники такого рішення. Вони вважають, що "це ганьба і порушення прав та свобод особистості".