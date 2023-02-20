Про це заявив президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт. Також він розповів про реакцію студентів та викладачів на таке рішення.

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Квіт розповів, що серед колективу рішення ухвалили одностайно. Хоча і обговорювали питання використання російської мови з академічною метою. Зокрема те, коли треба вивчати російську економіку, політику, медіа.

Ми також можемо використовувати російськомовні історичні джерела, або якісь інші унікальні тексти з різних галузей знань,

– уточнив президент вишу.

Квіт при цьому розповів, що представники студентства також брали участь у голосуванні щодо використання російської мови. Вони поставились до такої позиції спокійно та з розумінням.

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