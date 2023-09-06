Оксен Лісовий зробив гостру заяву про школи, у яких досі викладають російською
Джерело:kanaldim.tv
Викладання і проведення окремих уроків російською мовою в українських школах суперечить законодавству. Очільник Міносвіти Оксен Лісовий радить не бути лояльними до такого.
Про це Лісовий заявив у програмі Олені Кравець після того, як ведуча повідомила про наявність таких навчальних закладів в нашій державі. І запитала в очільника МОН, що з таким явищем робити.
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Лісовий зробив заяву про школи, у яких викладають російською
Міністр освіти при цьому порадив: у такому разі звертайтеся до управління освіти, міського департаменту освіти чи обласного, мовного омбудсмена. При цьому додав, що успіх України – в ЄВ, а наше майбутнє – європейське, а не у складі нового СРСР.
У нас немає перспективи в якихось пострадянських реінкарнаціях чи якійсь союзній державі, де домінує російська мова. Ми зараз воюємо за систему цінностей, яка кардинально відрізняється від системи цінностей Російської імперії. Нам точно не по дорозі з "русскім міром". Для чого ми тоді готуємо дітей використанню російської мови?
– наголосив міністр.
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Що раніше казав Лісовий про українську та російську мови
- Не так давно міністр освіти заявляв: людина є патріотом тієї країни, мовою якої вона розмовляє зі своїми дітьми. Так чинять люди, які хочуть успіху для своїх дітей.
- Він також подякував усім тим російськомовним, які перейшли на українську. При цьому закликав формувати навколо своїх дітей українськомовне середовище – мультфільми, кіно, книги, коло спілкування, контент у мережі.