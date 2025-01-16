Щоб гуманізм не замінили алгоритми: в одній з країн у школах заборонили смартфони

Питання надмірного використання гаджетів розглядають у багатьох країнах. А у Бразилії вирішили з цим боротися на рівні президента.

Законопроєкт про обмеження використання смартфонів у школах підписав президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва. Що він передбачає пише 24 Канал посилаючись на "РБК-Україна".

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Що передбачає новий закон

Бразилія входить до числа країн із високим рівнем використання цифрових пристроїв. За даними аналітичного центру Fundacao Getulio Vargas, у країні налічується 258 мільйонів смартфонів за населення у 203 мільйони осіб. У середньому бразильці проводять за екранами 9 годин і 13 хвилин на день, що є одним із найвищих показників у світі.

Новий закон у Бразилії набуде чинності з лютого і він відображає світову тенденцію боротьби з надмірним використанням гаджетів. Закон торкнеться учнів початкових і середніх шкіл по всій країні. Дане рішення спрямоване на те, щоб мінімізувати відволікання школярів та створити умови для зосередженого навчання.

Ми не можемо допустити, щоб гуманізм був замінений алгоритмами,

– зазначив президент Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Використання смартфонів буде дозволено тільки в надзвичайних ситуаціях, для освітніх цілей або в разі, якщо пристрій необхідний учням з інвалідністю.

За словами президента, новий законопроєкт підтримує зусилля педагогів і батьків у піклуванні про дітей і підлітків.

Міністр освіти Каміло Сантана наголосив, що діти починають користуватися Інтернетом із раннього віку, що ускладнює контроль їхньої онлайн-активності для батьків. На його думку, обмеження використання смартфонів у школах принесе позитивні результати, покращивши увагу учнів та їхні освітні результати.

Цей крок Бразилії відповідає світовій практиці: у багатьох країнах запроваджують обмеження на використання мобільних пристроїв в освітніх установах.