Законопроект об ограничении использования смартфонов в школах подписал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Что он предусматривает пишет 24 Канал ссылаясь на "РБК-Украина".

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Что предусматривает новый закон

Бразилия входит в число стран с высоким уровнем использования цифровых устройств. По данным аналитического центра Fundacao Getulio Vargas, в стране насчитывается 258 миллионов смартфонов при населении в 203 миллиона человек. В среднем бразильцы проводят за экранами 9 часов и 13 минут в день, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Новый закон в Бразилии вступит в силу с февраля і он отражает мировую тенденцию борьбы с чрезмерным использованием гаджетов. Закон коснется учеников начальных и средних школ по всей стране. Данное решение направлено на то, чтобы минимизировать отвлечение школьников и создать условия для сосредоточенного обучения.

Мы не можем допустить, чтобы гуманизм был заменен алгоритмами,

– отметил президент Луис Инасиу Лула да Силва.

Использование смартфонов будет разрешено только в чрезвычайных ситуациях, для образовательных целей или в случае, если устройство необходимо ученикам с инвалидностью.

По словам президента, новый законопроект поддерживает усилия педагогов и родителей в заботе о детях и подростках.

Министр образования Камило Сантана отметил, что дети начинают пользоваться Интернетом с раннего возраста, что затрудняет контроль их онлайн-активности для родителей. По его мнению, ограничение использования смартфонов в школах принесет положительные результаты, улучшив внимание учеников и их образовательные результаты.

Этот шаг Бразилии соответствует мировой практике: во многих странах вводят ограничения на использование мобильных устройств в образовательных учреждениях.