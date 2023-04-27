Чи заборонять чоловікам вступати у виші: у ВРУ зробили важливу заяву
Джерело:Свобода.Ранок
У Верховній Раді прокоментували інформацію про те, що Кабмін має намір заборонити чоловікам вступати у виші в Україні для отримання відстрочки від мобілізації. У профільному Комітеті кажуть, що це всього лише чутки.
Очільниця підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина повідомила, що інформація про таку заборону є неправдивою. Офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи немає.
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Чи заборонять чоловікам вступати у виші
За словами Гришиної, наразі така інформація – це чутки, які ширяться телеграм-каналами.
Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони,
– наголосила вона.
І акцентувала, що заборона на вступ чоловікам у виші є нелогічною. При цьому такий Закон ухвалювати не варто, адже це дискримінація.
Не можна забороняти чоловікам вищу освіту тільки через те, що вони можуть отримати повістку, – зазначила нардепка.
Все ж з правової точки зору заборона на отримання вищої освіти чоловіками можлива – під час воєнного стану можуть обмежувати конституційні права і свободи людини, передбачені статтею 53 Конституції України.
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- Проєкт розслідувань "Наші гроші. Львів" днями оприлюднив матеріал, у якому мовиться про значне збільшення кількості студентів-контрактників в українських вишах. Зокрема, чоловіків від 30 до 50 років.
- Журналісти вважають, що таким чином чоловіки хочуть отримати відстрочку від мобілізації.
- У законодавстві зазначено, що чоловіки, які навчаються на денній формі навчання, отримують відстрочку від мобілізації.
- У 2022 році, до слова, умови вступу для тих, хто вступає на платне навчання, суттєво спростили.
- Юристи при цьому кажуть, що воєнний стан дозволяє обмежувати право громадян на освіту. Але ухвалити такий законопроєкт буде важко.
- Нагадаємо, що чоловікам призовного віку під час воєнного стану та мобілізації заборонили виїжджати за кордон навіть на навчання в іноземних вишах.