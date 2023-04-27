Чи заборонять чоловікам вступати у виші: у ВРУ зробили важливу заяву

У Верховній Раді прокоментували інформацію про те, що Кабмін має намір заборонити чоловікам вступати у виші в Україні для отримання відстрочки від мобілізації. У профільному Комітеті кажуть, що це всього лише чутки.

Очільниця підкомітету з питань вищої освіти Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина повідомила, що інформація про таку заборону є неправдивою. Офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи немає.

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Чи заборонять чоловікам вступати у виші

За словами Гришиної, наразі така інформація – це чутки, які ширяться телеграм-каналами.

Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає. Такі обмеження мають бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає у розробці в комітеті освіти точно, в інших комітетах також не чула про спеціальні такі закони, які встановлювали б заборони,

– наголосила вона.

І акцентувала, що заборона на вступ чоловікам у виші є нелогічною. При цьому такий Закон ухвалювати не варто, адже це дискримінація.

Не можна забороняти чоловікам вищу освіту тільки через те, що вони можуть отримати повістку, – зазначила нардепка.

Все ж з правової точки зору заборона на отримання вищої освіти чоловіками можлива – під час воєнного стану можуть обмежувати конституційні права і свободи людини, передбачені статтею 53 Конституції України.

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