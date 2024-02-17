Стрілецька підготовка та управління БпЛА: як змінять предмет "Захист України"

У 2024 році у Міносвіти запланували чимало змін у навчальній програмі шкіл. Зокрема, МОН має намір повністю перезавантажити дисципліну "Захист України".

Очільник відомства Оксен Лісовий заявив, що це буде модельна програма за ключовими напрямками знань, які треба дати дітям для захисту власної країни.

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Як змінять предмет "Захист України"

Лісовий заявив, що кошти для навчання фахівців, які будуть викладати цю дисципліну, є. Також передбачили гроші і на закупівлю необхідного обладнання.

Наша мета – не тільки практичні навички старшокласників з надання першої домедичної допомоги, стрілецької підготовки, управління БпЛА, але й розуміння, чому важливо захищати Україну,

– наголосив міністр.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

І додав, що цьогорічна ситуація з мобілізацією демонструє, що певна частина громадян не розуміє цього свого громадянського обов'язку. Цю ситуацію треба виправляти, вважає посадовець.

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Які зміни відбудуться у сфері шкільної освіти