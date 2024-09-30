МОН ухвалило важливі зміни щодо викладання предмета "Захист України"

Міністерство освіти і науки України ухвалило важливі зміни щодо викладання предмета "Захист України" у школах. Тепер учнів і учениць розподілятимуть не за гендерною ознакою, а за кількістю осіб – від 8 до 15 у групі.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Нова програма "Захисту України" містить 10 практичних модулів й орієнтована на сучасні виклики.

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Що вивчатимуть учні на уроках "Захисту України"

На уроках старшокласники опанують базові навички для життя, самозахисту та сформують оборонну свідомість.

Уроки стануть інтерактивними – старшокласники практикуватимуть навички з домедичної допомоги, тактичної медицини, а також навчатимуться на симуляторах управляти дронами, лазерних тирах та інших інтерактивних засобах,

– повідомили в МОН.

Замість звичних 45-хвилинних уроків щотижня, навчання відбуватиметься раз на місяць у навчальних осередках, які створюють громади для своїх учнів.

Зауважимо, що у грудні на забезпечення осередків держава виділила субвенцію розміром 1,64 мільярда гривень.

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