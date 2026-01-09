МОН затвердило нові посібники для вивчення "Захисту України"

Міністерство освіти і науки України погодило нові посібники для вивчення "Захисту України" для учнів 10 – 11 класів. Навчальним книгам надали гриф "Затверджено".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення народної депутатки України Інни Совсун. Навчальні матеріали містять сценарії 140 уроків.

Дивіться також В Україні хочуть змінити модель фінансування освітніх психологів

Що треба знати про нові підручники?

Учителі можуть використовувати ці навчальні матеріали як повністю, так і частково – для окремих занять або практичних вправ. Нардеп зазначила, що вони адаптовані до сучасних українських реалій і орієнтовані на практичну підготовку учнів.

Переглянути матеріали можна за посиланням.

Посібники розробили вчителі, ветерани та тренери з різних регіонів України. Співавторами є педагоги з Черкащини, Дніпра й Кропивницького, а також військовослужбовці та ветерани, які працюють із темами тактичної медицини, вогневої підготовки, військового лідерства та сучасних військових технологій, зокрема FPV-дронів.

Матеріали проходили апробацію в школах. Опісля їх доопрацювали з урахуванням відгуків учителів і учнів.

Совсун також зауважила, під час занять акцент роблять на фактах про сучасну українську армію, історію без радянських і російських наративів та розвиток критичного мислення підлітків.

Дивіться також Нагороди можна обміняти на розваги: які освітні тренди змінять навчання у 2026 році

Що відомо про предмет "Захист України" у школах?