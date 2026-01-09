Укр Рус
9 січня, 20:26
3

МОН затвердило нові посібники для вивчення "Захисту України"

Марія Волошин
Основні тези
  • МОН затвердило нові посібники для предмета "Захист України" для учнів 10-11 класів.
  • Вони містять сценарії 140 уроків і адаптовані до сучасних українських реалій.
  • Посібники розробили вчителі, ветерани та тренери з різних регіонів України.

Міністерство освіти і науки України погодило нові посібники для вивчення "Захисту України" для учнів 10 – 11 класів. Навчальним книгам надали гриф "Затверджено".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення народної депутатки України Інни Совсун. Навчальні матеріали містять сценарії 140 уроків.

Що треба знати про нові підручники?

Учителі можуть використовувати ці навчальні матеріали як повністю, так і частково – для окремих занять або практичних вправ. Нардеп зазначила, що вони адаптовані до сучасних українських реалій і орієнтовані на практичну підготовку учнів.

Переглянути матеріали можна за посиланням.

Посібники розробили вчителі, ветерани та тренери з різних регіонів України. Співавторами є педагоги з Черкащини, Дніпра й Кропивницького, а також військовослужбовці та ветерани, які працюють із темами тактичної медицини, вогневої підготовки, військового лідерства та сучасних військових технологій, зокрема FPV-дронів.

Матеріали проходили апробацію в школах. Опісля їх доопрацювали з урахуванням відгуків учителів і учнів. 

Совсун також зауважила, під час занять акцент роблять на фактах про сучасну українську армію, історію без радянських і російських наративів та розвиток критичного мислення підлітків.

Що відомо про предмет "Захист України" у школах?

  • В українських школах триває трансформація предмета "Захист України".

  • Торік Міністерство освіти і науки погодило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання.

  • До переліку увійшли симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, планшети для навчання та сучасне мультимедійне обладнання. 

  • Також передбачили манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.

  • У МОН нагадали, що предмет "Захист України" кардинально оновили у 2024 році. 