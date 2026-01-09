МОН затвердило нові посібники для вивчення "Захисту України"
- МОН затвердило нові посібники для предмета "Захист України" для учнів 10-11 класів.
- Вони містять сценарії 140 уроків і адаптовані до сучасних українських реалій.
- Посібники розробили вчителі, ветерани та тренери з різних регіонів України.
Міністерство освіти і науки України погодило нові посібники для вивчення "Захисту України" для учнів 10 – 11 класів. Навчальним книгам надали гриф "Затверджено".
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення народної депутатки України Інни Совсун. Навчальні матеріали містять сценарії 140 уроків.
Що треба знати про нові підручники?
Учителі можуть використовувати ці навчальні матеріали як повністю, так і частково – для окремих занять або практичних вправ. Нардеп зазначила, що вони адаптовані до сучасних українських реалій і орієнтовані на практичну підготовку учнів.
Переглянути матеріали можна за посиланням.
Посібники розробили вчителі, ветерани та тренери з різних регіонів України. Співавторами є педагоги з Черкащини, Дніпра й Кропивницького, а також військовослужбовці та ветерани, які працюють із темами тактичної медицини, вогневої підготовки, військового лідерства та сучасних військових технологій, зокрема FPV-дронів.
Матеріали проходили апробацію в школах. Опісля їх доопрацювали з урахуванням відгуків учителів і учнів.
Совсун також зауважила, під час занять акцент роблять на фактах про сучасну українську армію, історію без радянських і російських наративів та розвиток критичного мислення підлітків.
Що відомо про предмет "Захист України" у школах?
В українських школах триває трансформація предмета "Захист України".
Торік Міністерство освіти і науки погодило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання.
До переліку увійшли симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами, інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери, планшети для навчання та сучасне мультимедійне обладнання.
Також передбачили манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.
У МОН нагадали, що предмет "Захист України" кардинально оновили у 2024 році.