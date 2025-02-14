У МОН розповіли, хто та як викладає оновлений "Захист України" на Сумщині

У деяких регіонах України уже працюють за оновленою програмою "Захист України" та з відповідним сучасним обладнанням кабінетів. Розповідаємо, як це відбувається у Сумській області.

Міністерство освіти і науки повідомило, що Сумській області уже працюють з новим оснащенням для кабінетів предмета "Захист України", пише 24 Канал.

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Оновлений "Захист України": що демонструє Сумська область

На оснащення навчальних просторів для предмета "Захист України" сучасним обладнанням держава виділила 53,9 мільйона гривень субвенції. Один із таких осередків днями відвідала заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

У Сумській області оновлений курс "Захист України" викладають у 23 навчальних осередках. Програма вже охоплює 3170 учнів і спрямована на практичну підготовку з національної безпеки та громадянської оборони.

Практичні заняття проводять 34 викладачі й 19 сертифікованих тренерів – офіцери запасу та ветерани військової служби, які пройшли спеціальну педагогічну підготовку. На програми підвищення кваліфікації освітян спрямовано 3,3 мільйона гривень.

На Сумщині осередки створені на базі закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти в усіх районах області:

7 – у Сумському районі;

по 5 – у Конотопському та Шосткинському;

по 3 – у Роменському та Охтирському.

Учні опановують чотири ключові напрями працюючи з відповідним обладнанням:

тактичну медицину – надання першої допомоги в умовах бойових дій;

керування дронами – основи роботи з безпілотними літальними апаратами;

мінну безпеку – розпізнавання вибухонебезпечних предметів і поведінка в критичних ситуаціях;

стрілецьку підготовку – безпечне поводження зі зброєю.

Нове обладнання для кабінетів / фото МОН

Оновлена програма "Захист України" є частиною масштабного проєкту з модернізації військово-патріотичного виховання у школах. З 2027 року предмет викладатимуть в усіх закладах освіти України, що сприятиме формуванню в молоді навичок із захисту себе та держави.