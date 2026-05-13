Що таке "закапелок": повертаємо у вжиток слово, яке використовували Мирний і Франко

В українській мові чимало слів, які уже можна вважати архаїзмами в урбаністичному середовищі. Але завдяки мовознавцям та популяризаторам мови, вони знову повертаються.

Що означає слово "закапелок", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Що таке – "закапелок"?

Чи чули ви таке цікаве слово – "закапелок" чи "закапелка"? А чи знаєте ви його значення та що ним називають? Це літературне слово чи лише діалектна форма? Сумнів виникає тому, що воно звучить трохи архаїчно.

Втім, у котрий би ви словник не зазирнули, то знайдете це слово:

СУМ-11 : "закапелок – куток, невелике місце поза чим-небудь, у чомусь чи невелике відокремлене місце, кут, схованка".

Словник Грінченка: подає "закапелок" як "угол, закуток".

Тобто "закапелком" можна назвати невеликий куток, закуток у приміщенні чи на подвір’ї. А у переносному значенні – затишне місце, де можна сховатися або усамітнитися.

Прикладів з літератури теж чимало:

Панас Мирний: "У закапелку сиділа дитина й тихо плакала" .

. Іван Франко: "Він любив ховатися в закапелку, щоб його не бачили" .

. Григорій Квітка-Основ'яненко: "Той їх і у хату уведе, і у комору, і на горище, і де є який закапелок – усюди, усім, усе покаже".

У сучасних текстах: "Книгарня має свій затишний закапелок для читачів".

Приємно, що це архаїчне слово повертають до ужитку навіть на рівні держави – у Львові сквер між вулицею Вірменською та площею Музейною отримав назву "Закапелок Маркіяна Іващишина". А ще у Києві відкрили книгарню "Закапелок" та існує відпочинковий комплекс у Яворові з такою ж назвою.

Якщо це слова для вас аж занадто незвичне, то можна замінити на синоніми:

куток

закуток

затишок

схованка

за́кут

за́куток

закама́рок

закомо́рок

закомі́рок

заку́тина

заходе́ньки

запічок,

завулок.

Хоча деякі з них теж дуже незвичні, рідкісні та давні.

Слово "закапелок" є питомим українським словом, зафіксованим у словниках і літературі. У сучасній мові його можна вживати як стилістично виразний відповідник до "куток" чи "закуток", особливо коли хочеться підкреслити атмосферу затишку або усамітнення.

Як слід називати виробництво – "мельніца"?

Чимало закапелків у "мельниці", але такого виробництва в українській мові немає.

Українською будівлю, у якій перемелюють зерно на крупи та борошно, називають – млин.

Слово "млин" походить від праслов’янського mlinъ, що пов’язане з дієсловом "молоти". Тобто "млин" – це буквально "те, що перемелює". Хоча наводять і латинську версію походження: має латинське походження: від molīna, утвореного від дієслова molo ("мелю").