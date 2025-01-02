Освітня омбудсмен показала жахливі кадри вуличного шкільного туалету на Закарпатті

На території шкіл в Україні досі є вбиральні, розташовані на вулиці. При цьому окремі з них – у катастрофічному стані та можуть нашкодити здоров'ю дітей.

Промовисті світлини одного з таких туалетів оприлюднила освітня омбудсмен Надія Лещик на своїй сторінці у фейсбуці, зазначає 24 Канал. Мовиться про заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Верхньокоропецької сільської ради Мукачівського району Закарпатської області.

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Освітня омбудсмен розповіла про жахливу шкільну вбиральню на Закарпатті

У цій школі навчається 213 учнів. Омбудсмен вже надіслала звернення до Верхньокоропецької сільської ради.

Крім того, що ці вбиральні є вуличними, що неприпустимо для здоров'я та безпеки дітей і педагогів, це порушує їх право на повагу до гідності та приватність. Адже Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти встановлює вимогу розміщення вбиралень у приміщенні з кабінками та дверцятами,

– зазначила Лещик.

І додала, що засновник закладу освіти вже протягом 3,5 років не може розв'язати питання вбиральні, чим порушує законодавство. Що цікаво, 2023 року виділили 500 тисяч гривень на облаштування внутрішніх вбиралень. А 2024 року – додатково ще 400 тисяч гривень. Останні станом на 27 грудня 2024 року не використали.



Шкільний туалет на Закарпатті / фото з фейсбук-сторінки Надії Лещик

Юрій Пайда, директор Станівської школи розповів, що для закладу освіти придбали три біотуалети, які забезпечать потреби початкової школи.

Освіта починається з поваги до гідності дітей та працівників закладів освіти. Нам інколи складно уявити, що в закладах освіти ще залишилися вуличні вбиральні, що принижує учнів та працівників закладу освіти,

– наголосила Лещик.

Омбудсмен вже готує вимогу до Верхньокоропецької сільської ради Закарпатської області облаштувати вбиральні закладу освіти відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.