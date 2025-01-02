Красноречивые фотографии одного из таких туалетов обнародовала образовательная омбудсмен Надежда Лещик на своей странице в фейсбуке, отмечает 24 Канал. Речь идет о заведении общего среднего образования I-III ступеней Верхнекоропецкого сельского совета Мукачевского района Закарпатской области.

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Образовательный омбудсмен рассказала об ужасном школьном туалете на Закарпатье

В этой школе учится 213 учеников. Омбудсмен уже направила обращение в Верхнекоропецкий сельский совет.

Кроме того, что эти уборные являются уличными, что недопустимо для здоровья и безопасности детей и педагогов, это нарушает их право на уважение к достоинству и приватность. Ведь Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования устанавливает требование размещения туалетов в помещении с кабинками и дверцами,

– отметила Лещик.

И добавила, что основатель учебного заведения уже в течение 3,5 лет не может решить вопрос уборной, чем нарушает законодательство. Что интересно, 2023 года выделили 500 тысяч гривен на обустройство внутренних туалетов. А в 2024 году – дополнительно еще 400 тысяч гривен. Последние по состоянию на 27 декабря 2024 года не использовали.



Школьный туалет на Закарпатье / фото с фейсбук-страницы Надежды Лещик

Юрий Пайда, директор Становской школы рассказал, что для учебного заведения приобрели три биотуалета, которые обеспечат потребности начальной школы.

Образование начинается с уважения к достоинству детей и работников учебных заведений. Нам иногда сложно представить, что в учебных заведениях еще остались уличные туалеты, что унижает учеников и работников учебного заведения,

– подчеркнула Лещик.

Омбудсмен уже готовит требование к Верхнекоропецкому сельскому совету Закарпатской области обустроить туалеты учебного заведения в соответствии с требованиями Санитарного регламента для учреждений общего среднего образования.