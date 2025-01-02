Государственный язык в образовательном процессе формирует языковую личность ребенка. Именно поэтому Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь подчеркнул важность соблюдения в Украине языкового законодательства в дошкольном образовании, пишет 24 Канал.

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Формирование языковой культуры следует начинать с дошкольного образования

В среду, 1 января 2025 года, начал действовать закон Украины "О дошкольном образовании". Об этом сообщила пресс-служба языкового омбудсмена. В статье 7 Закона языком образовательного процесса в сфере дошкольного образования является государственный язык. Государство гарантирует каждому ребенку право на получение дошкольного образования на государственном языке в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Дошкольное образование является фундаментальным этапом в формировании языковой личности ребенка и его идентичности,

– отметил Уполномоченный по защите государственного языка.

Ранее Тарас Креминь заявил, что в 2024 году начали проявляться признаки замедления украинизации. В частности, из-за уменьшения доли людей, которые считают украинский родным языком, а также рост русификации интернет-пространства и медиапространства на Юге и Востоке Украины.

Поэтому, использование украинского языка в учреждениях дошкольного образования, по его словам, обеспечивает равные возможности для всех детей в дальнейшем обучении в школе, формирование языковой устойчивости и сознательного отношения к государственному языку.

Соблюдение украинского законодательства, согласно которому языком образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования является государственный язык, является чрезвычайно важным, убежден омбудсмен.

Это имеет принципиальное значение, поскольку именно в дошкольном возрасте формируются базовые речевые навыки, происходит активное развитие словарного запаса и коммуникативных способностей ребенка,

– сказал Креминь.

Утверждение украинского языка, как государственного во всех сферах общественной жизни, должно стать стратегической задачей для Украины.