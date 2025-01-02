Державна мова в освітньому процесі формує мовну особистість дитини. Саме тому Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь наголосив на важливості дотримання в Україні мовного законодавства в дошкільній освіті, пише 24 Канал.

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Формування мовної культури слід розпочинати з дошкільної освіти

У середу, 1 січня 2025 року, почав діяти закон України "Про дошкільну освіту". Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена. У статті 7 Закону мовою освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є державна мова. Держава гарантує кожній дитині право на здобуття дошкільної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

Дошкільна освіта є фундаментальним етапом у формуванні мовної особистості дитини та її ідентичності,

– зауважив Уповноважений із захисту державної мови.

Раніше Тарас Кремінь заявив, що у 2024 році почали проявлятися ознаки уповільнення українізації. Зокрема, через зменшення частки людей, які вважають українську рідною мовою, а також зростання зросійщення інтернет-простору та медіапростору на Півдні і Сході України.

Тому, використання української мови в закладах дошкільної освіти, за його словами, забезпечує рівні можливості для всіх дітей у подальшому навчанні в школі, формування мовної стійкості та свідомого ставлення до державної мови.

Дотримання українського законодавства, відповідно до якого мовою освітнього процесу в закладах дошкільної освіти є державна мова, є надзвичайно важливим, переконаний омбудсмен.

Це має принципове значення, оскільки саме в дошкільному віці формуються базові мовленнєві навички, відбувається активний розвиток словникового запасу та комунікативних здібностей дитини,

– сказав Кремінь.

Утвердження української мови, як державної в усіх сферах суспільного життя, має стати стратегічним завданням для України.