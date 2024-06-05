Мають знати всі: чому закон про англійську викликає суперечки і що буде з українським дубляжем

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В українських соцмережах тільки й розмов що про новий закон про англійську мову. 4 червня Верховна Рада в другому читанні схвалила законопроєкт 9432 про функціонування англійської мови в Україні або ж "Закон про англійську мову". Відповідну ініціативу підтримали 236 народних депутатів.

24 Канал розповідає про цю ініціативу, що після його схвалення буде з дубляжем фільмів українською мовою, а також про те, чому від неї не в захваті певна частина наших співгромадян.

До теми Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні

Інтеграція в цивілізований світ: що передбачає новий закон

236 "так" на підтримку закону — це наша інтеграція в цивілізований світ, а також в спільний західний простір,

– нардепка від "слуг" Євгенія Кравчук вітає ухвалення закону.

Законопроєкт 9432 передбачає розширення сфер застосування англійської мови в Україні, що логічно, адже Україна обрала шлях на інтеграцію з Європою, відмовилась від "русского міра" та не планує будувати автаркію.

З огляду на це, Україні та українцям необхідно підтягнути мову міжнародного спілкування, щоб стати в Європі не лише "своїми", але й конкурентними.

Які основні зміни принесе законопроєкт 9432:

Закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні.

Визначають категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською мовою.

Визначають особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я, туризму тощо.

Бюджетна підтримка для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів.

Що буде з дубляжем українською мовою?

Великі й гострі дискусії викликала норма щодо англомовного кіно. Такі фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі та з субтитрами українською, проте перехід має відбуватись поступово.

Ці новації зустріли непорозуміння у фанатів "української озвучки". На сайті президента України навіть створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, вона швидко набрала понад 29 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду.

Варто визнати, що за останні 15 років галузь дійсно розквітла, український дубляж дійсно якісний, креативний, харизматичний та неймовірно крутий. Про це знає кожен, хто може порівняти український дубляж із російським. Це просто небо та земля. Президент Зеленський, до речі, свого часу добряче доклався до розвитку українського дубляжу, а його унікальний голос став чи не найвпізнаванішим в індустрії, особливо для любителів комедій та анімації.

Утім, виникає ситуація, коли креативна індустрія та її якість нібито стали на заваді інтеграції в Європу. При цьому квота на показ фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу давно існують – наразі вона становить 10%. Проте не виконується, бо на такі фільми немає попиту, кінотеатри показують здебільшого нішеві та артхаусні фільми, натомість мейнстрим йде в дубляж. Вочевидь цю практику потрібно змінювати.

Цього разу проголосували за доручення уряду відшкодовувати кінотеатрам з державного бюджету сеанси, на яких фільми демонструються не українською, а англійською мовою. Прямої загрози дублюванню ця поправка не несе, а кількість сеансів, на яких фільми демонструються не українською мовою, відповідно до закону про державну мову не може бути вищою за 10% на місяць,

– нардеп Володимир В'ятрович про те, що загрози українському дубляжу не має.

Зазначимо, що субтитри при збереженні оригінальної доріжки – це світовий стандарт у кіно. Саме завдяки цьому люди краще вивчають мову та нарешті можуть чути рідні голоси зірок, бо українці роками чують розкішний голос Андрія Твердака замість голосів Ді Капріо, Бреда Пітта чи Тома Гарді. Або ж голос Катерини Сергеєвої замість голосів Камерон Діас чи Сандри Буллок. Нічого кримінального в цьому немає, але оригінал завжди кращий.

Критики закону говорять про можливе банкрутство студій, які залишаться без роботи. На це їм відповідають фундаментальними змінами у медіаспоживанні, адже нині з'явилися та активно зростають стримінги.

Зокрема, такі гіганти як Netflix, Amazon, Disney та інші активно заходять на український ринок та потребують якісної української озвучки. Українські студії цілком здатні ці потреби задовольнити, довели свою фаховість та професіоналізм й точно не залишаться без роботи в нових умовах.

Чиновники не хочуть вчити англійську?

Велике занепокоєння викликає новий закон у касти чиновників – далеко не всі з них готові вчити вже в дорослому віці нову мову або згадувати давно забуту ще з часів школи чи вишів. Це безумовно стрес і новий виклик. Закон ці моменти не особливо й регулює й обходиться здебільшого декларативними формулюваннями.

Законопроєкт визначає категорії держслужбовців, які обов'язково мають володіти англійською:

Держслужбовці категорії А, голови місцевих державних адміністрацій, їхні перші заступники та заступники мають 2 роки після припинення воєнного стану, щоб підготуватись.

Для держслужбовців категорії Б і В, працівників прокуратури, Національної поліції (старшого і середнього керівного складу), податкових та митних органів встановлений термін в 4 роки після війни на вивчення англійської для отримання відповідної посади.

Але я окремо тішусь тим, що моєю поправкою встановлюється, що англійською мовою мають володіти ректори й ректорки. Це шанс на оновлення ректорського корпусу та керівництва наукових установ. Я вірю, що через кілька років ми будемо дивуватися, як люди без знання англійської взагалі могли очолювати університети,

– нардепка Совсун замаскувала у законі про англійську мову "трошки" декомунізації.

Нині сама реальність диктує таку необхідність – англійську мову мають знати всі. А особливо військові: вони проходять вишкіл у країнах НАТО, де англійська є універсальною мовою спілкування, вони використовують іноземну зброю, більшість мануалів до якої написана саме англійською, англійська просто необхідна для комунікації на всіх рівнях – від "посадки" до засідання у форматі "Рамштайн".

Хто зна, можливо, знання англійської колись дозволить військовому навіть стати послом України в англомовній країні.

Все згадане вище також необхідне й для чиновників. Україна незабаром стане членом ЄС, після перемоги в нашій країні почнеться масштабний процес відбудови, до якого долучаться люди доброї волі зі всього світу. Їм усім потрібно буде комунікувати, а українські чиновники не мають бути "зіпсованими телефонами", вони повинні очолювати та координувати всі процеси. Для цього буде потрібна англійська мова.

Українській загрожує російська, а не англійська

Новий закон має зробити те, про що ще мріяв, але ніяк не міг вимовити Віктор Янукович у Давосі у 2011 році. Тобто "увімкнути Україну" для цивілізованого світу.

Для цього інформація про культурні заходи, архівні документи, музейні експонати – все це має отримати також і англомовну версію. Те ж саме стосується інформації на вокзалах, автовокзалах, аеропортах, у деяких видах транспорту. Інформація має дублюватися англійською мовою повинна мати англійську версію. На впровадження цієї норми дається два роки.

З вересня 2026 року запрацює норма про використання англійської для навчання в садочках та інших дошкільних закладах.

Виплати або надбавки за знання англійської на вищому рівні передбачені законом почнуть працювати тільки після припинення або скасування режиму воєнного стану.

Під час обговорення цього законопроєкту в залі частина колег з "Батьківщини" розповідала, що закон – загроза українській мові в Україні. Я хочу їм відповісти, що мовним правам мого сина загрожує не англійська, а російська, якою продовжують на перерві говорити його однокласники. Так само як це було в моїй школі в Харкові в 90-х,

– нардепка Інна Совсун ставить на місце критиків закону з-поміж популістів.

Варто визнати, що закон не є досконалий, можна чіплятися до формулювань та деталей, кричати – а "де гроші на премії 10% держслужбовцям за знання мови". Так, проблеми та нюанси є, але це точно крок у правильному напрямку. Україна та українці повинні його зробити й те, що Верховна Рада дає нам такий дороговказ – добрий знак. Наступні покоління українців за це точно подякують.