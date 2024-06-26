Зеленський підписав закон про застосування англійської мови в Україні
Джерело:Верховна Рада України
Володимир Зеленський 26 червня підписав закон про застосування англійської мови в Україні. Це стало відомо з картки закону №9432 на сайті парламенту.
Законопроєкт 9432 передбачає розширення сфер застосування англійської мови в Україні, що логічно, адже Україна обрала шлях на інтеграцію з Європою.
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В Україні підписали закон про англійську мову
Зеленський подав законопроєкт про англійську мову до парламенту ще у 2023 році. Цьогоріч на початку червня Верховна Рада ухвалила його в другому читанні.
Тоді також підтримали правку, яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за показ англомовних фільмів мовою оригіналу.
Закон передбачає офіційне закріплення статусу англійської як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також визначать ті посади, кандидати на які повинні обовʼязково знати англійську мову.
Великі й гострі дискусії викликала норма щодо англомовного кіно. Такі фільми в кінотеатрах мають показувати в оригіналі та з субтитрами українською, проте перехід має відбуватись поступово.
Що відомо про законопроєкт
- 28 червня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 9432 про англійську мову, який ініціював президент Володимир Зеленський.
- Згодом Рада ухвалила закон про застосування англійської мови в Україні. Закон підтримали 236 народних обранців, закріплюючи статус англійської як мови міжнародного спілкування.
- Документ викликав резонанс, оскільки передбачав збільшення частки фільмів мовою оригіналу і заміну дубляжу українськими субтитрами.
- На сайті президента створили петицію з вимогою зберегти український дубляж, яка набрала понад 29 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для розгляду.