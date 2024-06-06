Верховна Рада ухвалила закон про дошкільну освіту: які зміни очікувати батькам та дітям

Уряд 6 червня ухвалив закон про дошкільну освіту, за який проголосували 299 депутатів. Метою закону є створення максимально сприятливих умов для стрімкого розвитку якісної та доступної дошкільної освіти.

Ініціатори законопроєкту наголошували, що прагнуть забезпечити й збалансувати інтереси всіх учасників освітнього процесу.

Читайте також Кількість предметів у старших класах після реформи зменшиться, – заступник очільника МОН

Закон про дошкільну освіту

Законопроєкт № 8030 про дошкільну освіту зареєстрували у Верховній Раді ще 13 вересня 2022 року. 21 березня 2023 року Верховна Рада розглянула його у першому читанні та схвалила за основу.

Україні вже давно потрібно реформувати дошкільну освіту. Тому ми пропонуємо чітко визначити форми її здобуття, форми дитячих садочків, педагогічну підтримку батьків та ще низку важливих змін. Впевнений, їх відчують усі учасники процесу – і педагоги, і батьки,

– наголошував ініціатор законопроєкту Володимир Воронов, голова підкомітету Ради з питань раннього розвитку та дошкільної освіти.

За результатами голосування, документ хвалили в цілому 299 голосами, про що повідомив народний депутат Ярослав Железняк

Які зміни очікують на батьків та дітей

Для надання якісної та доступної дошкільної освіти всім дітям, документ пропонує зокрема:

дозволити створення за заявами батьків окремих груп із провадженням освітнього процесу мовою корінних народів або національних меншин (спільнот) поряд із державною мовою (в державних і комунальних закладах дошкільної освіти);

(спільнот) поряд із державною мовою (в державних і комунальних закладах дошкільної освіти); забезпечити дітям із порушенням слуху право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою;

сприяти вивченню мов міжнародного спілкування (насамперед англійської ) у державних і комунальних закладах освіти;

) у державних і комунальних закладах освіти; заборонити всі форми дискримінації (у тому числі на підставі надання чи ненадання закладу дошкільної освіти благодійної допомоги);

(у тому числі на підставі надання чи ненадання закладу дошкільної освіти благодійної допомоги); облаштувати території, будівлі, споруди та приміщення закладів дошкільної освіти з урахуванням потреб і можливостей маломобільних груп населення ;

; гарантувати кожному вихованцю безоплатне здобуття дошкільної освіти у державному, комунальному закладі з можливістю перебування в ньому за запитом батьків до 11 годин на день ;

; створити умови для перебування дитини у закладі дошкільної освіти понад гарантований обсяг часу, але не більше 12 годин;

забезпечити територіальну доступність дошкільної освіти для всіх її учасників і перевезення (за потреби) педагогічних працівників до садочків та у зворотному напрямку (до місця проживання);

для всіх її учасників і перевезення (за потреби) педагогічних працівників до садочків та у зворотному напрямку (до місця проживання); створювювати і забезпечувати функціонування мобільних дитячих садків ;

; надати дітям право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх, однак основною формою здобуття дошкільної освіти визначити очну (денну);

дозволити закладам дошкільної освіти за можливості (з урахуванням запитів батьків дітей і за рішенням засновника закладу) запроваджувати мережеву (дистанційну) форму здобуття освіти , або ж педагогічний патронаж;

, або ж педагогічний патронаж; дати право батькам організовувати здобуття їхніми дітьми дошкільної освіти за сімейною (домашньою) формою;

Дивіться також Коли розпочнуться та скільки триватимуть літні канікули у школах у 2024 році