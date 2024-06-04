Він передбачає зміни у стандарті освіти, освітніх програмах і мережі закладів освіти. Заступник міністра освіти та науки України Андрій Сташків розповів Освіті 24, чи змінять при цьому кількість предметів.

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Кількість предметів у старших класах зменшиться

Посадовець каже: зараз є понад 15 предметів, які учні вивчають в 10 – 11 класах. Реформа профільної середньої освіти передбачає зменшення кількості цих предметів.

Буде ядро, коли тільки окремі предмети, вони можуть бути інтегрованими (до прикладу, українська мова та українська література, об'єднані в один предмет), будуть обов'язковими для всіх. І буде профіль – поглиблене вивчення предметів, до прикладу, математики, алгебри – залежно від того, який профіль. І що найважливіше – буде досить багато предметів на вибір,

– розповів Сташків.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Так, учень, за його словами, зможе сам планувати свою освітню траєкторію – і не так, як зараз, наймати репетиторів і готуватися до НМТ, а вибирати ті предмети, які йому цікаві.

Детальніше про основні зміни, цілі, шляхи та дати впровадження цієї реформи читайте у матеріалі Освіти 24 "Реформа профільної середньої освіти: репетитори будуть не потрібні, кількість предметів зменшать" за посиланням.