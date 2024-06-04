Он предусматривает изменения в стандарте образования, образовательных программах и сети учебных заведений. Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал Образованию 24, изменят ли при этом количество предметов.

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Количество предметов в старших классах уменьшится

Чиновник говорит: сейчас есть более 15 предметов, которые ученики изучают в 10 – 11 классах. Реформа профильного среднего образования предусматривает уменьшение количества этих предметов.

Будет ядро, когда только отдельные предметы, они могут быть интегрированными (к примеру, украинский язык и украинская литература, объединены в один предмет), будут обязательными для всех. И будет профиль – углубленное изучение предметов, к примеру, математики, алгебры – в зависимости от того, какой профиль. И что самое важное – будет достаточно много предметов на выбор,

– рассказал Сташкив.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Так, ученик, по его словам, сможет сам планировать свою образовательную траекторию – и не так, как сейчас, нанимать репетиторов и готовиться к НМТ, а выбирать те предметы, которые ему интересны.

Подробнее об основных изменениях, цели, пути и даты внедрения этой реформы читайте в материале Образования 24 "Реформа профильного среднего образования: репетиторы будут не нужны, количество предметов уменьшат" по ссылке.