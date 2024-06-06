Инициаторы законопроекта отмечали, что стремятся обеспечить и сбалансировать интересы всех участников образовательного процесса.
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Закон о дошкольном образовании
Законопроект № 8030 о дошкольном образовании зарегистрировали в Верховной Раде еще 13 сентября 2022 года. 21 марта 2023 года Верховная Рада рассмотрела его в первом чтении и приняла за основу.
Украине уже давно нужно реформировать дошкольное образование. Поэтому мы предлагаем четко определить формы его получения, формы детских садов, педагогическую поддержку родителей и еще ряд важных изменений. Уверен, их почувствуют все участники процесса – и педагоги, и родители,
– отмечал инициатор законопроекта Владимир Воронов, председатель подкомитета Рады по вопросам раннего развития и дошкольного образования.
По результатам голосования, документ хвалили в целом 299 голосами, о чем сообщил народный депутат Ярослав Железняк
Какие изменения ожидают родителей и детей
Для предоставления качественного и доступного дошкольного образования всем детям, документ предлагает в частности:
- разрешить создание по заявлениям родителей отдельных групп с осуществлением образовательного процесса на языке коренных народов или национальных меньшинств (сообществ) наряду с государственным языком (в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования);
- обеспечить детям с нарушением слуха право на получение дошкольного образования на украинском жестовом языке;
- способствовать изучению языков международного общения (прежде всего английского) в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- запретить все формы дискриминации (в том числе на основании предоставления или непредоставления заведению дошкольного образования благотворительной помощи);
- обустроить территории, здания, сооружения и помещения учреждений дошкольного образования с учетом потребностей и возможностей маломобильных групп населения;
- гарантировать каждому воспитаннику бесплатное получение дошкольного образования в государственном, коммунальном учреждении с возможностью пребывания в нем по запросу родителей до 11 часов в день;
- создать условия для пребывания ребенка в учреждении дошкольного образования сверх гарантированного объема времени, но не более 12 часов;
- обеспечить территориальную доступность дошкольного образования для всех его участников и перевозки (при необходимости) педагогических работников в сады и в обратном направлении (к месту жительства);
- создавать и обеспечивать функционирование мобильных детских садов;
- предоставить детям право получать образование в различных формах или сочетая их, однако основной формой получения дошкольного образования определить очную (дневную);
- позволить учреждениям дошкольного образования по возможности (с учетом запросов родителей детей и по решению учредителя заведения) вводить сетевую (дистанционную) форму получения образования, или же педагогический патронаж;
- дать право родителям организовывать получение их детьми дошкольного образования по семейной (домашней) форме;
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- зачислять детей в коммунальные учреждения дошкольного образования в утвержденной законом очередности;
- если ребенок не получил места для получения дошкольного образования в коммунальном учреждении дошкольного образования, на территории обслуживания которого проживает, обязать соответствующий орган управления в сфере образования предоставить его родителям (по обращению) перечень субъектов образовательной деятельности, которые обеспечивают получение дошкольного образования, или перечень садов, которые имеют свободные места;
- предоставить родителям ребенка дошкольного возраста право на получение педагогической поддержки;
- позволить учреждениям дошкольного образования организовывать медицинское обслуживание воспитанников – медицинскими работниками учреждений дошкольного образования, учреждений здравоохранения или физических лиц-предпринимателей;
- позволить родителям присутствовать рядом со своими детьми во время образовательного процесса;
- обязать педагогических работников систематически (не реже одного раза в пять лет) повышать квалификацию по оказанию психологической помощи и поддержке детей, домедицинской помощи, обеспечению безопасности детей, совершенствованию цифровых навыков и тому подобное.