Фінансування частини шкіл в Україні припинять

Днями уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на 2025 рік. Це рішення спричинить те, що фінансування малокомплектних шкіл в Україні припинять з 1 вересня.

Згідно з рішенням Кабміну, до розрахунку освітньої субвенції з 1 вересня 2025 року будуть включені лише ті школи, у яких навчається щонайменше 45 дітей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

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Які школи в Україні більше не фінансуватимуть

У МОН зазначили, що відповідні зміни мають стимулювати місцеві органи самоврядування забезпечувати якіснішу освіту учням громад, зокрема в більших школах, які зазвичай ліпше забезпечені вчителями та навчальним обладнанням.

У школах, у яких навчається менш як 45 учнів, класи можуть не утворювати, або в одному класі вчаться 5 – 6 учнів. Це призводить до того, що діти не отримують належного рівня взаємодії одне з одним, не навчаються одне в одного й не бачать прикладів для наслідування,

– кажуть у відомстві.

Окрім того, уточнюють у МОН, зазвичай такі школи не забезпечені вчителями повністю. Також часто вчителі не можуть набрати достатню кількість годин зі свого профільного предмета, щоб отримувати достатню зарплату. Тож у таких школах є практика викладання деяких предметів непрофільними учителями.

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Це все впливає на зниження якості освіти в селах, про що свідчать результати ЗНО (НМТ) та міжнародного дослідження PISA,

– зазначають у Міносвіти.

Ухвалене рішення не стосуватиметься початкових і спеціальних шкіл, де навчаються учні з особливими освітніми потребами.