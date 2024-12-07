Согласно решению Кабмина, в расчет образовательной субвенции с 1 сентября 2025 года будут включены только те школы, в которых учится не менее 45 детей. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

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Какие школы в Украине больше не будут финансировать

В МОН отметили, что соответствующие изменения должны стимулировать местные органы самоуправления обеспечивать качественное образование ученикам общин, в частности в больших школах, которые обычно лучше обеспечены учителями и учебным оборудованием.

В школах, в которых учится менее 45 учеников, классы могут не образовывать, или в одном классе учатся 5 – 6 учеников. Это приводит к тому, что дети не получают должного уровня взаимодействия друг с другом, не учатся друг у друга и не видят примеров для подражания,

– говорят в ведомстве.

Кроме того, уточняют в МОН, обычно такие школы не обеспечены учителями полностью. Также часто учителя не могут набрать достаточное количество часов по своему профильному предмету, чтобы получать достаточную зарплату. Поэтому в таких школах есть практика преподавания некоторых предметов непрофильными учителями.

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Это все влияет на снижение качества образования в селах, о чем свидетельствуют результаты ВНО (НМТ) и международного исследования PISA,

– отмечают в Минобразования.

Принятое решение не будет касаться начальных и специальных школ, где учатся ученики с особыми образовательными потребностями.