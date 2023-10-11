Передбачили мільярд: у 8 областях досі не придбали жодного "школярика"

Вісім областей нашої держави у межах цього року не придбали жодного шкільного автобуса. Загалом в Україні купили для шкіл 249 автобусів.

Натомість запланована кількість на цей рік – 524 шкільні автобуси. Такі дані оприлюднив Мінфін.

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У восьми областях України не придбали жодного "школярика"

Загалом по Україні місцева влада уже використала 559 мільйонів гривень із передбаченого 1 мільярда гривень. Це 56% від суми коштів на придбання "школяриків".

Так, жодного шкільного автобуса не придбали у таких областях:

Вінницькій;

Житомирській;

Закарпатській;

Запорізькій;

Харківській;

Херсонській;

Чернівецькій;

Чернігівській.

Усі надані субвенційні кошти використали у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Хмельницькій областях.

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Скільки передбачили на закупівлю "школяриків" у 2024 році

На 2024 рік у державному бюджеті також заклали 1 мільярд гривень на закупівлю "школяриків".

Разом зі співфінансуванням з місцевих бюджетів це дасть змогу придбати орієнтовно 500 шкільних автобусів.