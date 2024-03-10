Міносвіти змінить заочний формат навчання

Торік Міносвіти мало намір замінити заочну форму навчання у вишах дистанційною. Однак після агрументів Освітнього комітету та громадськості відмовилось від цієї ідеї.

Заступник очільника МОН Михайло Винницький повідомив, що відомство планує вдосконалити цей формат здобуття освіти. Тож розробляє низку рішень, аби підвищити якість "заочки".

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Як реформують заочну форму навчання

Винницький зауважив, що у МОН ухвалили рішення не скасовувати, а вдосконалювати заочне навчання.

Сьогодні ця форма дуже популярна: є 290 тисяч студентів на різних програмах,

– уточнив посадовець.

Все ж він переконаний, що така форма навчання не відзначається високою якістю.

Найчастіше, на жаль, йдеться це про отримання диплома, а не про здобуття компетентностей, знань чи вмінь,

– вважає заступник Лісового.

Тож каже, що МОН має намір змінити цю ситуацію. Робота над механізмами вдосконалення триває.

Наприклад, збільшити кількість віртуальних контактних годин викладачів зі студентами, а також запровадити проміжні перевірки знань для студентів, а не залишати все на сесію,

– переконує посадовець.

Винницький наголосив, що це вкрай важливо, особливо зважаючи на дистанційний формат навчання.

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МОН хотіло скасувати заочний формат навчання у вишах