Зарплата вчителів в Україні зросла: чи рівномірно виплачують її у громадах

З січня 2026 року педагогам в Україні підвищили зарплату на 30%. Ще на 20% оклад вчителів має зрости з вересня.

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак повідомив у телеграмі, чи зросли де-факто зарплати освітян у громадах. Він розповів про результати моніторингу оплати праці шкільних учителів.

Чи підвищили усім вчителям зарплату?

Нардеп повідомив, що у 91,9% громад реальна зарплата учителів зросла на 30% і більше завдяки збільшенню доплати за престижність. І додав, що 40,5% громад підвищили розмір надбавки за престижність, 51,4% громад залишили її на тому самому рівні, 7,3% громад зменшили здебільшого через брак коштів.

Бабак уточнив, що брак коштів спровокували неоптимізовані мережі закладів освіти, та значна кількість малокомплектних шкіл і класів із низькою наповнюваністю. І додав, що МОН закладає у формулу 25% надбавки за престижність.

Якщо громада має оптимізовану і ефективну мережу закладів освіти, вона має можливість виплачувати надбавку в максимальному розмірі,

– заявив очільник Комітету.

І додав, що зараз де-факто сформувалися різні розміри оплати праці педагогів у громадах.

У частині громад надбавка за престижність виконує свою стимулювальну функцію, тоді як в інших її розмір залишається мінімальним або навіть зменшується. Це створює нерівні умови для вчителів і не відповідає задекларованій державній політиці щодо підвищення престижності педагогічної праці,

– резюмував Бабак.

Цікаво! Законопроєкт про реформу оплати праці педагогів досі не внесли на розгляд Верховної Ради. Його мало розробити МОН України до кінця першого кварталу. Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак.