107 мільйонів освітньої субвенції перерозподілять: куди спрямують кошти

10 липня 2023, 14:15
Читать новость на русском

Джерело:

Міносвіти України

Уряд погодив перерозподіл освітньої субвенції з держбюджету місцевим скарбницям на суму 107 мільйонів гривень. Гроші, зокрема, скерують на оплату праці вчителям Херсонщини.

Гроші на зарплати спрямують з нарахуваннями освітян у громадах, у яких допустили помилки під час заповнення персональних даних учнів. А також – вчителям Херсонщини, зокрема й тим, які перебувають на простої.

Дивіться також "Зміна принципів": Лісовий зробив заяву про зарплати українських вчителів

107 мільйонів освітньої субвенції перерозподілять

На оплату праці педагогам Херсонщини додатково спрямують близько 85 мільйонів гривень, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також 7 липня уряд погодив зміни до Порядку та умов надання субвенції з держбюджету на облаштування безпечних умов у школах, повідомив голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Кошти скеровуватимуть, зокрема, на обладнання укриттів. 

До теми Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч зарплати: у ВРУ назвали вимоги

Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч

  • У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський представить комплексну освітню реформу.
  • Її реалізація розпочнеться у вересні.
  • Так, зарплата педагогів після перемоги може становити 40 тисяч гривень. Але це питання зараз на стадії обговорення, уточнив член Освітнього комітету Ради Сергій Колебошин.
  • Цифра виникла внаслідок підрахунків. Однак рішення може мати складні наслідки. Зокрема, такі як сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді.
  • Тож обговорюють перехід до 36 годинної ставки для педагогів.
Автор: Марія Волошин