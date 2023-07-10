107 мільйонів освітньої субвенції перерозподілять: куди спрямують кошти
Джерело:Міносвіти України
Уряд погодив перерозподіл освітньої субвенції з держбюджету місцевим скарбницям на суму 107 мільйонів гривень. Гроші, зокрема, скерують на оплату праці вчителям Херсонщини.
Гроші на зарплати спрямують з нарахуваннями освітян у громадах, у яких допустили помилки під час заповнення персональних даних учнів. А також – вчителям Херсонщини, зокрема й тим, які перебувають на простої.
Дивіться також "Зміна принципів": Лісовий зробив заяву про зарплати українських вчителів
107 мільйонів освітньої субвенції перерозподілять
На оплату праці педагогам Херсонщини додатково спрямують близько 85 мільйонів гривень, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Також 7 липня уряд погодив зміни до Порядку та умов надання субвенції з держбюджету на облаштування безпечних умов у школах, повідомив голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
До теми Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч зарплати: у ВРУ назвали вимоги
Вчителі після перемоги можуть отримувати 40 тисяч
- У серпні 2023 року президент Володимир Зеленський представить комплексну освітню реформу.
- Її реалізація розпочнеться у вересні.
- Так, зарплата педагогів після перемоги може становити 40 тисяч гривень. Але це питання зараз на стадії обговорення, уточнив член Освітнього комітету Ради Сергій Колебошин.
- Цифра виникла внаслідок підрахунків. Однак рішення може мати складні наслідки. Зокрема, такі як сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді.
- Тож обговорюють перехід до 36 годинної ставки для педагогів.