Гроші на зарплати спрямують з нарахуваннями освітян у громадах, у яких допустили помилки під час заповнення персональних даних учнів. А також – вчителям Херсонщини, зокрема й тим, які перебувають на простої.

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107 мільйонів освітньої субвенції перерозподілять

На оплату праці педагогам Херсонщини додатково спрямують близько 85 мільйонів гривень, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також 7 липня уряд погодив зміни до Порядку та умов надання субвенції з держбюджету на облаштування безпечних умов у школах, повідомив голова Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Кошти скеровуватимуть, зокрема, на обладнання укриттів.

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