Деньги на зарплаты будут направлены с начислениями педагогов в общинах, в которых допустили ошибки при заполнении персональных данных учеников. А также – учителям Херсонщины, в том числе и находящимся на простое.

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107 миллионов образовательной субвенции перераспределят

На оплату труда педагогам Херсонщины дополнительно направят около 85 миллионов гривен, рассказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Также 7 июля правительство согласовало изменения в Порядок и условия предоставления субвенции из госбюджета на обустройство безопасных условий в школах, сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", которая обеспечивает качественный и непрерывный обучающий процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Средства будут направляться, в частности, на оборудование укрытий.

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