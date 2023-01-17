Чи зменшать учителям зарплату через скорочення тривалості уроків
Джерело:Всеосвіта
У час війни з Росією та блекауту робота вчителів стала для них випробуванням. Хоча й тривалість уроків у багатьох школах через постійні відключення світла скоротили.
Відтак педагоги переживають, чи не зменшуватимуть їм зарплату. Адже вони, окрім, уроків, мають ще класне керівництво, перевіряють зошити тощо.
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Чи зменшать вчителям зарплату
Так, протягом тижня вчителі здебільшого повинні провести 18 уроків. Окрім викладання, мають ще й класне керівництво, перевіряють зошити, завідують кабінетами. Також повинні проводити виховну, підготовчу ті інші види педагогічної роботи.
У Кодексу законів про працю України зазначено, що вчитель має відпрацювати усі призначені йому уроки і за них отримати відповідну зарплату. Відтак через скорочення тривалості уроку вчителям не мають право "врізати зарплату".
Все ж, як вказано у листі МОН від 25 квітня 2022 року, директори шкіл можуть зменшити розмір доплат і надбавок за, до прикладу, складність, напруженість, виконання особливо важливої роботи, престижність праці тощо.
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Яка зараз зарплата у вчителів
- Розмір зарплат педагога залежить від ставки та доплат і надбавок.
- Ставка формується на основі єдиної тарифної сітки. Її визначив уряд у 2002 році, інформує НУШ.
- Посадовий оклад першого тарифного розряду зараз становить 2 893 гривні.
- Вчителі мають від 10 до 14 розрядів, залежно від категорії.
- Формула проста: оклад першого розряду множиться на коефіцієнт того розряду, якому відповідає кваліфікаційна категорія.
- Наприклад, вчитель другої категорії має 12 розряд з коефіцієнтом 2,12. Відповідно, 2893 × 2,12 ≈ 6133 грн – це базовий посадовий оклад вчителя другої категорії. Ще + 10% відповідно до Постанови КМУ №22 і матимемо 6 746 гривень.