Чи зменшать учителям зарплату через скорочення тривалості уроків

У час війни з Росією та блекауту робота вчителів стала для них випробуванням. Хоча й тривалість уроків у багатьох школах через постійні відключення світла скоротили.

Відтак педагоги переживають, чи не зменшуватимуть їм зарплату. Адже вони, окрім, уроків, мають ще класне керівництво, перевіряють зошити тощо.

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Чи зменшать вчителям зарплату

Так, протягом тижня вчителі здебільшого повинні провести 18 уроків. Окрім викладання, мають ще й класне керівництво, перевіряють зошити, завідують кабінетами. Також повинні проводити виховну, підготовчу ті інші види педагогічної роботи.

У Кодексу законів про працю України зазначено, що вчитель має відпрацювати усі призначені йому уроки і за них отримати відповідну зарплату. Відтак через скорочення тривалості уроку вчителям не мають право "врізати зарплату".

Все ж, як вказано у листі МОН від 25 квітня 2022 року, директори шкіл можуть зменшити розмір доплат і надбавок за, до прикладу, складність, напруженість, виконання особливо важливої роботи, престижність праці тощо.

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