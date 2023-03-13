Чи може учитель, який працює за сумісництвом, отримувати премії

Освітяни, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Також можуть отримувати і премії, але є нюанси.

Відповідно до Закону України "Про оплату праці", сумісництво – це виконання працівником, крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві.

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Чи можуть учителю, який працює за сумісництвом, виплачувати премію

Форми й системи оплати, а також норми праці, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій встановлюють на підприємствах у колективному договорі. Також там повинні прописати дотримання норм і гарантій, передбачених законодавством.

Згідно зі статтею 143 КЗпП, преміювання працівників, які працюють за сумісництвом, можливе. Його "виносять" у Положення про преміювання і затверджують як додаток до колективного договору закладу. У цьому Положенні має бути вказано, що працівники, які працюють за сумісництвом, преміюються на загальних підставах.

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