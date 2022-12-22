Чи отримають вчителі у час війни вчасно зарплату

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що з держбюджету у місцеві скарбниці надійде розподілена субвенція. Усе, аби вчителі вчасно отримали зарплату і держава не мала щодо них боргів.

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Чи отримають вчителі зарплату

Так, розподілять між бюджетами понад 123 мільйони гривень. Кошти отримають у Києві, а також окремі громади таких областей:

Вінницька;

Волинська;

Івано-Франківська;

Київська;

Львівська;

Одеська;

Полтавська;

Тернопільська;

Черкаська;

Чернівецька;

Чернігівська.

Очільник МОН також наголосив, що освітяни віддано тримають свій фронт. При цьому акцентував на наполегливості та професіоналізмі вчителів. Адже вони працюють під обстрілами, в укриттях, без світла, відтак навчання в Україні триває.

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