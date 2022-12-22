Чи отримають вчителі у час війни вчасно зарплату
Джерело:Сергій Шкарлет
Українські вчителі вчасно отримають свою зарплату. Відповідне рішення погодив уряд.
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет повідомив, що з держбюджету у місцеві скарбниці надійде розподілена субвенція. Усе, аби вчителі вчасно отримали зарплату і держава не мала щодо них боргів.
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Чи отримають вчителі зарплату
Так, розподілять між бюджетами понад 123 мільйони гривень. Кошти отримають у Києві, а також окремі громади таких областей:
- Вінницька;
- Волинська;
- Івано-Франківська;
- Київська;
- Львівська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Тернопільська;
- Черкаська;
- Чернівецька;
- Чернігівська.
Очільник МОН також наголосив, що освітяни віддано тримають свій фронт. При цьому акцентував на наполегливості та професіоналізмі вчителів. Адже вони працюють під обстрілами, в укриттях, без світла, відтак навчання в Україні триває.
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Чи підвищать зарплати вчителям у 2023 році
- У 2023 році мінімальну зарплату вчителям в Україні не підвищуватимуть.
- Відповідне рішення ухвалив уряд.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому розповів, що з 1 вересня 2022 року в Україні мали підвищити зарплати вчителям. Це було передбачено у держбюджеті – 2022. Однак війна все змінила.
- Також він вважає, що у молодого вчителя зарплата мала б становити 15 тисяч гривень.