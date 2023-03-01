У МОН розповіли, чи отримуватимуть зарплату педагоги у тих школах, де оголосили простій. Зокрема, якщо навчальний заклад розташований в окупації чи в зоні активних бойових дій.

На таких територіях кошти у місцевих бюджетах на зарплати вчителям передбачили. Але мовиться лише про педагогів шкіл.

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Чи платитимуть вчителям зарплату на час простою школи

Освітню субвенцію на територіях, де простоюють школи, нараховуватимуть так:

2/3 окладу вчителя вищої категорії з підвищенням на 10% треба помножити на кількість педагогів школи;

збільшити отриману суму на 22% нарахування єдиного соціального внеску.

У МОН також нагадали, що директори шкіл можуть на час воєнного стану самостійно визначати розмір оплати вчителів у таких школах. Проте сума має бути не нижчою від двох третин їхнього посадового окладу.

Зарплату такі педагоги повинні отримувати щомісяця. При цьому громади, на території яких є школи на простої, мають звертатися до ОВА за цими грошима. І не забувати вказувати фактичну кількість вчителів. Освітню субвенцію на оплату спрямовують тільки на ті школи, які не можуть відновити навчання.

До слова, кошти на зарплати викладачів в училищах та коледжах, які на простої, не передбачені.

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