Чи платитимуть вчителям зарплату на час простою школи
Джерело:МОН
У МОН розповіли, чи отримуватимуть зарплату педагоги у тих школах, де оголосили простій. Зокрема, якщо навчальний заклад розташований в окупації чи в зоні активних бойових дій.
На таких територіях кошти у місцевих бюджетах на зарплати вчителям передбачили. Але мовиться лише про педагогів шкіл.
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Чи платитимуть вчителям зарплату на час простою школи
Освітню субвенцію на територіях, де простоюють школи, нараховуватимуть так:
- 2/3 окладу вчителя вищої категорії з підвищенням на 10% треба помножити на кількість педагогів школи;
- збільшити отриману суму на 22% нарахування єдиного соціального внеску.
У МОН також нагадали, що директори шкіл можуть на час воєнного стану самостійно визначати розмір оплати вчителів у таких школах. Проте сума має бути не нижчою від двох третин їхнього посадового окладу.
Зарплату такі педагоги повинні отримувати щомісяця. При цьому громади, на території яких є школи на простої, мають звертатися до ОВА за цими грошима. І не забувати вказувати фактичну кількість вчителів. Освітню субвенцію на оплату спрямовують тільки на ті школи, які не можуть відновити навчання.
До слова, кошти на зарплати викладачів в училищах та коледжах, які на простої, не передбачені.
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Коли вчителям піднімуть зарплати
- Влада планує підняти вчителям зарплату після завершення війни Росії проти України. Хоча педагогам обіцяли підняти зарплати ще в перший рік COVID-19.
- Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив, що тоді потрібно було втримати в країні медичних працівників.
- На запитання, чи не боїться влада, що педагоги, які виїхали за кордон через війну, не повернуться в Україну через маленькі зарплати, голова комітету відповів, що зараз підвищення неможливе, оскільки всі доходи бюджету йдуть на ЗСУ, а соціальні виплати фінансують міжнародні партнери.