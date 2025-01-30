Учителі в одному з облцентрів щомісяця отримуватимуть додатково по 15 тисяч гривень

З лютого 2025 року вчителі у Львові матимуть шанс отримувати додаткову винагороду. Мовиться про 15 тисяч гривень щомісяця.

Це передбачають погоджені депутатами ЛМР на сесії зміни до програми "Педагоги, які надихають". Ці зміни визначають також порядок обрання тисячі освітян для преміювання та суму премії. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

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Вчителі у Львові зможуть отримати додаткові 15 тисяч щомісяця

Програму ухвалили минулого року. А з лютого 2025 року педагоги зможуть отримувати додаткову винагороду.

Зміни стосувалися затвердження самої суми преміювання – 15 тисяч гривень кожного місяця впродовж одного року. Загалом премія надаватиметься для 1000 педагогів, тож в кожній школі буде кілька премійованих освітян,

– розповів Андрій Закалюк, начальник управління освіти Львова.

У програмі прописали порядок обрання "педагогів, що надихають". Відбір триватиме у межах трьох етапів:

перший етап – анонімне голосування серед учнів;

другий – професійне тестування педагогічних працівників;

третій – оцінювання експертної групи, в яку входитимуть освітяни, батьки і представники учнівського самоврядування.

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Хто зможе отримувати премії

Отримувати премії зможуть:

вчителі шкіл Львівської громади, які працюють не менше ніж один рік у відповідному закладі освіти на посаді вчителя за основним місцем праці з тижневим навантаженням, що становить не менше 18 годин на тиждень; соціальні педагоги, практичні психологи, педагоги-організатори, які працюють не менше одного року у відповідному закладі освіти на зазначеній посаді за основним місцем праці з навантаженням 40 годин на тиждень.

керівники гуртків закладів позашкільної освіти, які працюють не менше ніж один рік у зазначених закладах за основним місцем праці з тижневим навантаженням, що становить не менше 18 годин на тиждень.

викладачі та концертмейстери мистецьких та музичних шкіл Львівської міської територіальної громади, які працюють не менше ніж один рік у зазначених закладах культури за основним місцем праці з тижневим навантаженням, що в сумі становить не менше ніж 18 годин на тиждень.

Програма "Педагоги, які надихають" діятиме впродовж 2025 – 2030 років. Освітян на преміювання обиратимуть кожного року терміном на 12 місяців.

Нагадаємо, що з 1 січня 2025 року вчителі в Україні отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати у розмірі 1000 гривень, яка зросте до 2000 гривень з 1 вересня.