У Кабміні повідомили, чи підвищать зарплати вчителям у 2023 році

У 2023 році мінімальну зарплату вчителям в Україні не підвищуватимуть. Відповідне рішення ухвалив уряд.

Так, Кабмін призупинив до 31 грудня 2023 року дію постанови уряду від 10 липня 2019 року № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників закладів та установ освіти і науки". Про це вказано у постанові від 20 грудня 2022 року № 1411. Деталі розповідає 24 канал.

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Чи підвищать вчителям зарплати у 2023 році

Відтак, у цьому документі вказано, що він призупиняє норму про те, що з 1 січня 2023 року мінімальний розмір ставки зарплати вчителя становить 4 розміри прожиткового мінімуму.

Тож згідно з законом про держбюджет, прожитковий мінімум з 1 січня 2023 року становитиме 2684 гривень.

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Що кажуть у Міносвіти

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону розповів, що з 1 вересня 2022 року в Україні мали підвищити зарплати вчителям. Це було передбачено у держбюджеті – 2022. Однак війна все змінила.

У молодого вчителя, який тільки прийшов на педагогічну ниву, зарплата мала б становити 15 тисяч гривень. На жаль, на сьогодні ми чітко розуміємо, що пріоритет – військова складова бюджету,

– заявив Шкарлет.

При цьому міністр додав, що підтримка вчителів все ж є у пріоритеті. Однак соцстандарти переглядатимуть після перемоги України у війні.

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