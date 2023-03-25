"Реанімація" української освіти після Шкарлета: які виклики стоять перед Лісовим

25 березня 2023, 15:39
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Джерело:

"Апостроф"

Цього тижня Верховна Рада погодила відставку міністра освіти Сергія Шкарлета. Також нардепи проголосували за призначення очільником МОН воїна та науковця Оксена Лісового.

Каденцію Шкарлета в Міносвіти супроводжувало чимало скандалів. Які помилки доведеться виправляти Оксенові Лісовому та які реформи втілювати у життя, читайте у матеріалі. 

До теми Міністр освіти зробив важливу заяву про вчителів та профтехи

Які виклики стоять перед Оксеном Лісовим 

Попереднього очільника Міносвіти супроводжували такі скандали: 

  • журналісти та активісти визначили, що докторська робота Шкарлета на 87% складається з плагіату;
  • призначення ректором НАУ ексрегіонала Максима Луцького;
  • невизнання виборів у Могилянці;
  • провал реформи нової української школи тощо. 

Лісового після призначення також звинуватили у плагіаті, після чого він подав свою дисертацію на перевірку.

Все ж реалізацію яких освітніх реформ Лісовий має покращити на посаді очільника Міносвіти, читайте нижче.

  • Комунікаційна реформа

Надмірна бюрократизація, приниження автономії закладів освіти – все іде з МОН. Міністру потрібно розібратися з кадрами, переконаний екскерівник УЦОЯО Ігор Лікарчук. При цьому відновити комунікацію по лінії МОН – з освітянами. Чиновники мають дослухатися до вчителів, директорів, експертів. Адже МОН, переконаний Лікарчук, стало токсичним через призначення Шкарлета.

  • Реанімація НУШ

Міністру також треба виправляти помилки у реформі НУШ, зазначає Лікарчук. Починати з підручників і закінчувати змістом освіти. Адже нагальне питання – підручники для 5 – 6 класів НУШ – досі не вирішили. Також оцінити перепідготовку вчителів. 

  • Виклики війни

Також треба пристосовувати систему освіти до реалій війни. Перш за все – переглянути абсолютно всі освітні програми, кажуть експерти. При цьому налагодити правильну систему оцінювання учнів у час війни і визначити механізм вступу дітей до першого класу для тих, хто перебуває за кордоном. Також вкрай необхідна цифровізація системи освіти.

  • Вища школа

Жоден міністр не зміг запропонувати вишам повноцінну автономію, переконаний освітній експерт Микола Скиба. Потрібно також виправити помилку у використанні результатів НМТ для вступу до вишів. Попереднє МОН зробило крок до руйнування ЗНО, вважає експерт. 

Читайте Голова освітнього Комітету ВРУ та очільник МОН анонсували перевірку дисертацій

  • Фінансування

Усі реформи потребують достатнього фінансування. У цьому році сфера освіти отримає 122 мільярди гривень. На початку 2022 року нардепи планували витратити на освіту 153,7 мільярда, але через війну бюджет переглянули і для МОН залишили 131 мільярд. Освітній бюджет отримав на 9 мільярдів менше, ніж навіть скорочений бюджет 2022 року. Попереднє керівництво МОН не відстояло належне фінансування сфери освіти, вважають експерти. 

І наголошують, що надалі потрібно скоротити прірву між зарплатою молодих спеціалістів та вчителів зі стажем. Молоді вчителі не підуть працювати до шкіл за 6 – 7 тисяч гривень. Ексміністр радив вчителям триматися.

Чи втілить у життя правильно ті та інші освітні реформи Оксен Лісовий, покаже час. 

Автор: Марія Волошин