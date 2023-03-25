"Реанімація" української освіти після Шкарлета: які виклики стоять перед Лісовим

Каденцію Шкарлета в Міносвіти супроводжувало чимало скандалів. Які помилки доведеться виправляти Оксенові Лісовому та які реформи втілювати у життя, читайте у матеріалі.

До теми Міністр освіти зробив важливу заяву про вчителів та профтехи

Які виклики стоять перед Оксеном Лісовим

Попереднього очільника Міносвіти супроводжували такі скандали:

журналісти та активісти визначили, що докторська робота Шкарлета на 87% складається з плагіату;

призначення ректором НАУ ексрегіонала Максима Луцького;

невизнання виборів у Могилянці;

провал реформи нової української школи тощо.

Лісового після призначення також звинуватили у плагіаті, після чого він подав свою дисертацію на перевірку.

Все ж реалізацію яких освітніх реформ Лісовий має покращити на посаді очільника Міносвіти, читайте нижче.

Комунікаційна реформа

Надмірна бюрократизація, приниження автономії закладів освіти – все іде з МОН. Міністру потрібно розібратися з кадрами, переконаний екскерівник УЦОЯО Ігор Лікарчук. При цьому відновити комунікацію по лінії МОН – з освітянами. Чиновники мають дослухатися до вчителів, директорів, експертів. Адже МОН, переконаний Лікарчук, стало токсичним через призначення Шкарлета.

Реанімація НУШ

Міністру також треба виправляти помилки у реформі НУШ, зазначає Лікарчук. Починати з підручників і закінчувати змістом освіти. Адже нагальне питання – підручники для 5 – 6 класів НУШ – досі не вирішили. Також оцінити перепідготовку вчителів.

Виклики війни

Також треба пристосовувати систему освіти до реалій війни. Перш за все – переглянути абсолютно всі освітні програми, кажуть експерти. При цьому налагодити правильну систему оцінювання учнів у час війни і визначити механізм вступу дітей до першого класу для тих, хто перебуває за кордоном. Також вкрай необхідна цифровізація системи освіти.

Вища школа

Жоден міністр не зміг запропонувати вишам повноцінну автономію, переконаний освітній експерт Микола Скиба. Потрібно також виправити помилку у використанні результатів НМТ для вступу до вишів. Попереднє МОН зробило крок до руйнування ЗНО, вважає експерт.

Читайте Голова освітнього Комітету ВРУ та очільник МОН анонсували перевірку дисертацій

Фінансування

Усі реформи потребують достатнього фінансування. У цьому році сфера освіти отримає 122 мільярди гривень. На початку 2022 року нардепи планували витратити на освіту 153,7 мільярда, але через війну бюджет переглянули і для МОН залишили 131 мільярд. Освітній бюджет отримав на 9 мільярдів менше, ніж навіть скорочений бюджет 2022 року. Попереднє керівництво МОН не відстояло належне фінансування сфери освіти, вважають експерти.

І наголошують, що надалі потрібно скоротити прірву між зарплатою молодих спеціалістів та вчителів зі стажем. Молоді вчителі не підуть працювати до шкіл за 6 – 7 тисяч гривень. Ексміністр радив вчителям триматися.

Чи втілить у життя правильно ті та інші освітні реформи Оксен Лісовий, покаже час.