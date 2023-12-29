Яку зарплату отримують вчителі першої та вищої категорії
Джерело:Факти
Рівень зарплат учителів на сьогодні є одним із найнижчих в Україні. Тож педагоги з нетерпінням очікують на анонсоване міністром Лісовим підвищення.
У 2023 році найнижчий посадовий оклад має молодий вчитель без стажу роботи. А скільки отримують вчителі першої та вищої категорії, читайте далі.
Дивіться також Яку зарплату отримує вчитель без стажу в Україні, і від чого вона залежить
Яку зарплату отримує вчитель першої категорії
Учитель першої категорії в Україні цього року отримував, за даними Міносвіти, 6 567 гривень + надбавки. Загальна сума становить 12 906 гривень.
Скільки отримує вчитель вищої категорії
Розмір зарплати педагога вищої категорії цього року становить 7 001 гривню. У середньому, якщо враховувати ще доплати та надбавки, він отримує близько 13 759 гривень.
Розмір зарплати директора школи – 8 679 гривень + надбавки. Загалом – 16 102 гривні.
Дивіться також Наскільки у 2024 році зростуть зарплати вчителів
У 2024 році вчителям підвищать зарплату
- Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що зарплати вчителям підвищать на 21% у 2024 році.
- Середньомісячна зарплата вчителя вищої категорії має зрости до 17,4 тисячі гривень.
- Очільник Міносвіти Оксен Лісовий уточнив, що оплата праці педагогів у 2024 році зросте у два етапи: І – з 1 січня на 10%, ІІ – з 1 квітня – на 12,6%.
- У середньому вчитель має отримувати 16 тисяч гривень зарплати.