Зарплати вчителів знову "вразили" своїм рівнем

Освітяни в Україні надалі очікують на значне підвищення зарплат. Тим паче, що рівень їхнього заробітку досі є одним із найнижчих у країні.

Зокрема у березні 2026 року. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики у фейсбуці.

Який рівень оплати праці у вчителів?

Так, найнижчий рівень середньої зарплати серед видів економічної діяльності знову зафіксували саме у сфері освіти. Середня зарплата освітян становила 19 394 гривні.

Натомість середній показник оплати праці по Україні сягнув 30 356 гривень. Так, освіта "відстає" майже на 11 тисяч гривень.

Найвищий рівень оплати праці у березні зафіксували у сфері інформації та телекомунікацій – 85 673 гривень.

Цікаво! Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 1 квітня 2026 року становить 3,6 мільярда гривень.

Згідно з цими даними, середня зарплата в освіті була більш ніж у 4 рази нижчою, ніж у найбільш оплачуваній сфері економіки.

Загалом середня зарплата штатних працівників у нашій державі у березні зросла на 7,2%, якщо порівняти з лютим 2026 року.

Найвищий рівень середньої зарплати серед регіонів зафіксували у Києві – 49 381 гривня, а також на Київщині – 29 997 гривень.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Найнижчі регіональні показники оплати праці були у Кіровоградській області – 21 375 гривень та Чернівецькій області – 21 453 гривень.

Зауважимо, що мінімальна зарплата у 2026 році в Україні становить 8 647 гривень.

Чи зросли зарплати вчителів?

З 1 січня 2026 року вчителям в Україні підвищили зарплати: на 30% з 1 січня і ще буде на 20% з 1 вересня.

"Учительська тисяча" зросла до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).

В Україні при цьому тривають обговорення моделей підвищення зарплат учителів. Однак підвищення до трьох "мінімалок" поки виконати неможливо.

Важливо! У школах України надалі бракує вчителів. Так, 53% закладів загальної середньої освіти мають незакриті педагогічні вакансії. Про це на запит медіа НУШ повідомили в Державній службі якості освіти.

Яку зарплату отримуватиме молодий учитель?

Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак розповів, що після цьогорічних підвищень молодий освітянин отримуватиме близько 12 – 13 тисяч гривень. Торік його оклад становив близько 6300 – 6400 гривень.

Нардеп додав, що це демотивує. Адже молодий вчитель думає: йти в школу на 10 тисяч чи шукати іншу роботу, щоб просто вистачало на життя. Це питання виживання.