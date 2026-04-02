МОН планує зміни у системі зарплат педагогів

Міністерство освіти і науки України має намір вивести заплати педагогів з єдиної тарифної сітки. Зараз система нарахування зарплат є спільною для дуже різних категорій бюджетників.

Про це повідомили в МОН України. Так прокоментували зміни в механізмі оплати праці педагогів, які напрацьовує відомство, зазначає Osvita.ua.

Що зміниться?

Посадовці МОН кажуть, що будь-яке підвищення посадових окладів педагогів автоматично потребує значно більше грошей для інших професій, бо їхні зарплати теж формують на основі єдиної тарифної сітки.

Також у відомстві зазначають, що виведення педагогів з єдиної тарифної сітки дозволить збільшити саме розмір посадового окладу працівника і встановити його кратним до мінімальної зарплати.

Посадовці при цьому очікують, що це дасть можливість сформувати окремий, більш гнучкий механізм оплати праці саме для освітян і забезпечити підвищення в межах передбачених бюджетних можливостей.

Цікаво! Законопроєкт про реформу оплати праці педагогів досі не внесли на розгляд Верховної Ради. Його мало розробити МОН України до кінця першого кварталу. Про це повідомив очільник Освітнього комітету Верховної Ради України Сергій Бабак.

