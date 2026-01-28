Чи отримають учителі за січень вже вищі зарплати

З 1 січня 2026 року посадові оклади учителів шкіл підвищили на 30%. Кошти на це підвищення передбачили у державному бюджеті.

Відповідно – передали громадам через освітню субвенцію. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Дивіться також Лісовий повідомив, коли вчителі отримають підвищені зарплати

Що мають знати педагоги?

У МОН наголошують, що підвищення має постійний характер і є зміною посадового окладу, а не одноразовою виплатою.

Заробітна плата за січень має нараховуватися на основі нового розміру окладу та передбачених надбавок і доплат,

– зауважили у відомстві.

Щоб допомогти педагогам перевірити правильність нарахування зарплати за січень 2026 року, Міністерство освіти і науки України підготувало інструкцію. У ній роз'яснили, на що потрібно звернути увагу та які дії вжити в разі затримки виплати або відсутності підвищення в нарахуваннях.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Так, у разі нестачі інформації від керівництва закладу освіти або його засновника, педагоги можуть залишити звернення через гугл-форму МОН: https://forms.gle/hPdewNTmcSA1r45L8.

Дивіться також Чи надало МОН у Верховну Раду нову модель оплати праці освітян

Як зросла зарплата вчителя?