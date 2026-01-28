Чи отримають учителі за січень вже вищі зарплати
- З 1 січня 2026 року посадові оклади вчителів шкіл підвищили на 30%.
- Міністерство освіти і науки України підготувало інструкцію для перевірки правильності нарахування зарплат та можливість звернення через гугл-форму у разі затримки або відсутності підвищення.
З 1 січня 2026 року посадові оклади учителів шкіл підвищили на 30%. Кошти на це підвищення передбачили у державному бюджеті.
Відповідно – передали громадам через освітню субвенцію. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.
Що мають знати педагоги?
У МОН наголошують, що підвищення має постійний характер і є зміною посадового окладу, а не одноразовою виплатою.
Заробітна плата за січень має нараховуватися на основі нового розміру окладу та передбачених надбавок і доплат,
– зауважили у відомстві.
Щоб допомогти педагогам перевірити правильність нарахування зарплати за січень 2026 року, Міністерство освіти і науки України підготувало інструкцію. У ній роз'яснили, на що потрібно звернути увагу та які дії вжити в разі затримки виплати або відсутності підвищення в нарахуваннях.
Так, у разі нестачі інформації від керівництва закладу освіти або його засновника, педагоги можуть залишити звернення через гугл-форму МОН: https://forms.gle/hPdewNTmcSA1r45L8.
Як зросла зарплата вчителя?
- У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників.
- Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.
- У МОН наголошували, що це буде найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.
- Зарплати педагогів у дитячих садках в Україні також зростуть. Їхні посадові оклади підвищать на 30% з 1 січня 2026 року.
- Також цьогоріч збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів.
- "Вчительська тисяча" зросте до 2 тисяч гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).