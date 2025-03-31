"Мене так захейтили": молодий учитель розкрив найбільшу проблему педагогів в Україні

Популярний київський учитель фізики Руслан Циганков розповів, що педагогам у своїй роботі бракує мотивації. Головною причиною цього є низька зарплата.

Про це він сказав в ефірі на Youtube-каналі Сейфплейс, інформує 24 Канал. Також зізнався, скільки заробляє у школі.

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Яка найбільша проблема вчителів в Україні

Циганков каже: педагоги, які отримують невеликі зарплати, думають, як прогодувати родину і заробити на життя, а не про те, як надихати учнів.

Вчителі у маленьких містах отримують 8 тисяч. І приходить на роботу людина за 8 тисяч гривень розповісти щось дітям. І ще треба, щоб вона була хорошою людиною. Але немає у неї мотивації. Її мотивація – заробити собі на життя. Через те і виходить, що у дітей нічого не вкладають, вони просто пишуть конспекти,

– каже він.

Циганков при цьому зізнався, що отримує 15 тисяч гривень зарплати. Однак не всі йому повірили, коли він це озвучив.

Коли я сказав на якомусь відео, що у мене зарплата – 15 тисяч, мене так захейтили. Казали: "Чого ти брешеш?", "А у мене 8 тисяч!"

– уточнив він.

І додав, що зарплата педагога залежить від багатьох чинників, зокрема від навантаження. Однак Циганков наголошує, що 15 тисяч – це замало, зважаючи на економічні реалії сьогодення.

Також учитель виокремив ще одну проблему.

Друга проблема – те, що хтось зверху вигадує нові закони й правила. Але всі забувають, що основна мета й ціль української освіти – це діти, а їх у цьому рівнянні немає,

– резюмував він.

Нагадаємо, що в Україні усі вчителі шкіл з січня 2025 року отримують доплату за роботу в несприятливих умовах праці.