Яку зарплату отримують вчителі з досвідом та без стажу в Україні

У 2023 році українським вчителям мали б підвищити зарплату, як раніше обіцяв уряд. Молоді педагоги мали б отримувати від 15 тисяч гривень. Але війна усе змінила.

Так, педагогам вже протягом трьох років не збільшують зарплату. Новий очільник МОН Оксен Лісовий при цьому заявив, що міністерство вже працює над цим питанням.

Читайте Міністр освіти розповів, яка у нього зарплата і скільки мають отримувати вчителі

Яку зарплату отримує вчитель без стажу

Розмір оплати праці вчителя в Україні залежить від ставки, доплат та надбавок.

Відповідно до даних Міносвіти, середня зарплата молодого педагога включає:

посадовий оклад – 5699 гривень (від грудня 2021 до грудня 2023 року);

надбавку за вислугу років – 627 гривень (10% для молодих вчителів).

надбавку за престижність праці – 1254 гривні;

винагороду за сумлінну працю – 522 гривні.

допомогу на оздоровлення у разі надання щорічної відпустки – 522 гривні;

інші надбавки, наприклад: класне керівництво, перевірку зошитів тощо – 1 379 гривні.

Середня зарплата молодого вчителя без стажу роботи становить 10 574 гривні.

До теми Підвищення призупинили: якою має бути базова зарплата вчителя

Скільки отримує вчитель вищої категорії

Вчитель вищої категорії в Україні має посадовий оклад 7 001 гривню.

Середня заробітна плата разом з доплатами та надбавками від грудня 2021 року до грудня 2023 року у педагога вищої категорії становить 13 759 гривень.



Зарплата вчителя в Україні / МОН