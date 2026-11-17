У 2027 році учителям мають підвищити рівень оплати праці. Однак планове підвищення зарплат лише трохи перевищить прогнозовану інфляцію.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він при цьому каже, що уряд обіцяє підвищення зарплат освітян на 65%, якщо порівняти з 2025 роком.

На скільки підвищать зарплати вчителям?

Нардеп заявив, що середня зарплата досвідченого вчителя, за розрахунками уряду, зросте з 24,8 до 27,3 тисячі гривень.

Різниця – лише 2,5 тисячі гривень, або 10%. З урахуванням інфляції реальне підвищення буде мінімальним. До того ж 27,3 тисячі гривень – це прогноз, а не гарантований оклад,

– акцентував Гетманцев.

І додав, що стаття 61 Закону «Про освіту» передбачає посадовий оклад педагога найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні трьох мінімальних зарплат. У 2027 році це понад 28,6 тисячі гривень.

Натомість сьогодні базовий оклад учителя без категорії становить 13 865 гривень,

– уточнив нардеп.

А проєкт бюджету, за його словами, знову пропонує призупинити дію цієї законодавчої гарантії.

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Які зарплати у вищій освіті?

Гетманцев також повідомив, що не краща ситуація й у вищій освіті.

Оклад професора – 21,7 тисячі гривень, асистента – 18,2 тисячі гривень. Різниця лише 19%, хоча рівень кваліфікації та відповідальності суттєво відрізняється,

– уточнив народний обранець.

Він каже, що до другого читання бюджету необхідно передбачити щонайменше 4,6 мільярда гривень на реформу оплати праці, як пропонує Освітній комітет, і визначити чіткий графік переходу до встановлених законом окладів.