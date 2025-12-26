Наскільки збільшать зарплати викладачам та вчителям у 2026 році

У Державному бюджеті на 2026 рік заклали підвищення зарплат учителів, викладачів та науково-педагогічних працівників. Мовиться про 30% з 1 січня і 20% з 1 вересня.

Також наступного року збережуть доплату за роботу в несприятливих умовах праці для вчителів. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Наскільки зросте зарплата педагогів?

Так, доплати зростуть на 2 тисячі гривень для всіх учителів і 4 тисяч гривень – для педагогів, які працюють очно на прифронтових територіях (суми після сплати податків).

У 2025 році також запровадили нові інструменти професійного розвитку педагогів. Мовиться, зокрема про модель фінансування підвищення кваліфікації "Гроші ходять за вчителем". Її реалізують через платформу "Вектор".

Забезпечили і визнання педагогічного стажу для вчителів, які працюють за кордоном. На фінальному етапі перебуває і рішення про рівні можливості підвищення кваліфікації для педагогів, залучених до роботи з українськими дітьми поза межами країни.

Розпочали також масштабні програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за кошти Державного бюджету (3,5 тисячі викладачів).

Уряд затвердив комплексну концепцію розвитку кадрового потенціалу – Національну систему дослідників України. Оновили підтримку молодих учених: уперше в конкурсах МОН щонайменше 30% фінансування спрямовують на їхні проєкти. Також підвищили стипендію Президента для аспірантів і суттєво збільшили гранти президента України для молодих учених і докторів наук – у п'ять разів, із фокусом на пріоритетні для країни напрями,

– повідомили у МОН.

Що відомо про підвищення зарплат учителям?