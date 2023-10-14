"Потрібна підтримка": як виплачуватимуть зарплату вчителям у 2024 році

Зарплати українським бюджетникам, зокрема вчителям, у 2024 році виплачуватимуть із міжнародних коштів. Фінансова підтримка партнерів у час повномасштабної війни в Україні допомагає стабілізувати ситуацію.

Очільник української уряду Денис Шмигаль під час щорічних осінніх зборів Міжнародного валютного фонду та Групи Світового банку розповів про необхідну суму. А також анонсував план реформ.

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Як виплачуватимуть зарплату вчителям у 2024 році

Прем'єр-міністр розповів, що дефіцит державного бюджету наступного року складе 21% ВВП. Тож для його покриття потрібно залучити зовнішнє фінансування на суму близько 42 мільярдів доларів. Це, зокрема, дозволить виплачувати зарплати вчителям.

Також Шмигаль анонсував підготовку Кабміном Єдиного плану реформ до 2027 року.

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